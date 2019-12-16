Вокальный секстет Take 6 выступит в Петербурге

В Северной столице в рамках фестиваля "Площадь искусств" в Большом зале Петербургской филармонии 16 декабря единственный концерт даст прославленный американский коллектив Take 6.

Как сообщает пресс-служба филармонии, на вечере зрителей ждут композиции с нового альбома коллектива ICONIC, в который вошли кавер-версии хитов The Beatles, Джастина Тимберлейка, Эрика Клэптона, Норы Джонс, Эла Джерро.

В следующем году вокальный секстет отметит 40-летие с момента образования. Коллектив работает в жанрах госпел (вид духовной музыки, имеет большую популярность в США), есть у Take 6 джазовые композиции, не стыдятся они и поп-музыки, а также R&B.

С 2010 года коллектив регулярно приезжает в Россию на джазовые фестивали.

Концерт в Петербурге состоится в рамках ХХ Международного зимнего фестиваля "Площадь искусств", который проходит в Северной столице с 14 по 24 декабря.