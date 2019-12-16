Новости

В Домодедово у прохожего отобрали пять миллионов рублей 11:48
Полицейские на Сахалине задержали подозреваемых в нападении на медиков 11:46
ЦОДД Москвы предупредил об увеличении автотранспорта на дорогах 11:37
Мужчина открыл стрельбу в московском метро 11:28
Участники и инвалиды ВОВ смогут бесплатно ездить на поездах в Крым 11:27
Медики рассказали, чем опасны занятия спортом при минусовой температуре 11:27
Тайницкую башню Нижегородского кремля впервые откроют для посетителей 11:27
В московском метро запустили новогодние поезда 11:26
В Перми проверят работу дворца после беспорядков на концерте Коржа 11:25
В Уфе решение по делу об изнасиловании дознавательницы вынесут 26 декабря 11:23
Владельцы прав на АПЛ в РФ потребовали от Twitch почти 3 млрд долларов 11:23
Рогозин заявил о риске разрушения недостроев на Восточном 11:22
Жителям Приморья предложили проголосовать за выходной 31 декабря 11:20
В Югре проверят сведения о задержании силовика пьяным за рулем 11:17
В Тульской области поймали нелегальных торговцев оружием 11:17
"Полицейский с Рублевки" без Петрова возглавил российский прокат 11:15
Назван самый загруженный день для аэропортов и вокзалов 11:14
Под Орлом в жилом доме взорвался газ 11:10
Минск получил кредит у Китая на 3,5 млрд юаней 11:04
В Волгоградской области учительница отрезала школьнику челку 11:00
В Госдуме назвали недостатки идеи об ипотеке для жителей аварийных домов 11:00
Стрельбы танков США у белорусской границы сняли на видео 11:00
Как быстро снять усталость при длительной езде 11:00
В Омске начался суд над родителями, ставившими сына коленями на гречку 10:58
Елка Мэра пройдет во всех детских больницах Москвы 10:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как не нарваться на подделку при выборе парфюма к празднику
Как не нарваться на подделку при выборе парфюма к празднику
Автор Тотального диктанта-2020 прочитает лекцию об экранизациях "Анны Карениной"
Автор Тотального диктанта-2020 прочитает лекцию об экранизациях "Анны Карениной"
Михаила Ненашева похоронят 17 декабря на Троекуровском кладбище
Михаила Ненашева похоронят 17 декабря на Троекуровском кладбище
16.12.2019 11:27
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Участники и инвалиды ВОВ смогут бесплатно ездить на поездах в Крым

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым компания "Гранд Сервис Экспресс" приняла решение обеспечить участникам и инвалидам Великой Отечественной войны право бесплатного проезда в вагонах класса СВ и купе с 23 декабря 2019 года по 31 декабря 2020 года. Социальная акция проводится в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Фото: instagram.com/krymsky_bridge
Крымский мост подсветили цветами российского триколора

Как уточняет пресс-служба перевозчика, с участниками войны также бесплатно сможет проехать один сопровождающий. От платы за питание и постельное белье они будут освобождены. При этом количество поездок не ограничивается.

Оформить бесплатный проезд участники и инвалиды ВОВ могут в железнодорожных кассах. Потребуется предъявив документ, подтверждающий право на льготный проезд.

Напомним, первый поезд в Крым отправится из Санкт-Петербурга в Севастополь 23 декабря в 14 часов с Московского вокзала. А первая "Таврия" из Москвы поедет в Симферополь 24 декабря в 23 часа 45 минут с Казанского вокзала. 25 декабря эти составы впервые проедут по Крымскому мосту и прибудут в пункты назначения. На вокзалах Симферополя и Севастополя готовятся торжественные мероприятия по поводу возобновления движения пассажирских поездов дальнего следования.

Экономика Транспорт Железные дороги Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым ЮФО Севастополь Строительство моста через Керченский пролив

Главное сегодня

В Госдуме предложили расселять аварийные дома за счет ипотеки
Составлен рейтинг самых могущественных стран по итогам 2019 года
Путин распространил эксперимент по налогу для самозанятых еще на 19 регионов
В Пентагоне ответили на угрозы Турции закрыть для США авиабазу Инджирлик
Forbes включил россиянку в список самых заметных новых миллиардеров