Участники и инвалиды ВОВ смогут бесплатно ездить на поездах в Крым

Оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым компания "Гранд Сервис Экспресс" приняла решение обеспечить участникам и инвалидам Великой Отечественной войны право бесплатного проезда в вагонах класса СВ и купе с 23 декабря 2019 года по 31 декабря 2020 года. Социальная акция проводится в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Как уточняет пресс-служба перевозчика, с участниками войны также бесплатно сможет проехать один сопровождающий. От платы за питание и постельное белье они будут освобождены. При этом количество поездок не ограничивается.

Оформить бесплатный проезд участники и инвалиды ВОВ могут в железнодорожных кассах. Потребуется предъявив документ, подтверждающий право на льготный проезд.

Напомним, первый поезд в Крым отправится из Санкт-Петербурга в Севастополь 23 декабря в 14 часов с Московского вокзала. А первая "Таврия" из Москвы поедет в Симферополь 24 декабря в 23 часа 45 минут с Казанского вокзала. 25 декабря эти составы впервые проедут по Крымскому мосту и прибудут в пункты назначения. На вокзалах Симферополя и Севастополя готовятся торжественные мероприятия по поводу возобновления движения пассажирских поездов дальнего следования.