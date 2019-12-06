Перевозчик рассказал о досуге для пассажиров поездов в Крым

Пассажирами поездов дальнего следования "Таврия" № 7/8 Санкт-Петербург - Севастополь и № 27/28 Москва - Симферополь будет доступен специальный сервис медиатека, с помощью которого можно будет скачать видеофильмы, музыку и аудиокниги. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).

- Доступ к информационно-развлекательному сервису будет предоставляться бесплатно всем пассажирам, - рассказали в пресс-службе. - Введя логин и пароль, можно будет посмотреть на своем устройстве - смартфоне, планшете или ноутбуке художественные, документальные, информационно-просветительские фильмы, мультфильмы, послушать музыку или аудиокниги.

Во всех купе будут розетки 220 вольт и USB-разъемы. Также в составе каждого поезда "Таврия" будет вагон-ресторан с собственной кухней. Разные тарифы за исключением базовых предусматривают, например, подачу горячего завтрака, обеда или ужина. У проводника можно будет приобрести чай, сладости к нему, товары в дорогу и сувениры.

Напомним, на минувшей неделе "Крымская железная дорога" в тестовом режиме провела обкатку локомотивных бригад двухэтажных поездов по Крымскому мосту. К настоящему моменту уже куплено более 40 тысяч билетов на поезда в Крым и обратно. Первые поезда из Санкт-Петербурга и Москвы отправляются в Севастополь и Симферополь 23 и 24 декабря соответственно.