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08.11.2019 19:35
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Перевозчик показал интерьер пассажирских поездов в Крым

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым "Гранд Сервис Экспресс" опубликовал фотографии внутреннего интерьера вагонов поездов, которые будут курсировать в составе одноэтажного поезда № 7/8 Санкт-Петербург - Севастополь (вагоны купе и плацкарт) и двухэтажного № 27/28 Москва - Симферополь (вагоны СВ и купе).

Фото: Илья Изотов/РГ
За пять часов продано более 1500 билетов на крымские поезда

Все вагоны оператора будут оснащены кондиционерами и биотуалетами. Также пассажиров порадует современный стильный интерьер и функциональные эргономичные купе. В поезде путешественникам предложат стандартные сопутствующие сервисы - чай и кофе с сопутствующими сладостями, товары в дорогу, постельные принадлежности. Также в составе всех поездов будут работать вагоны-рестораны.

В каждом купе - две нижних и две верхних полки шириной 60 сантиметров каждая, с индивидуальным освещением. Вагоны СВ, билеты которых из-за небольшого количества расупают быстрее всего -даже несмотря на высокие цены - оборудованы душем и биотуалетами. Везде есть розетки 220 вольт и разъемы USB. Разрешен и провоз мелких домашних животных. А вот в плацкарте, где предусмотрены те же самые опции, провоз питомцев будет запрещен.

Первым пассажирским поездом дальнего следования, который проедет по Крымскому мосту, будет состав Санкт-Петербург - Севастополь. Он отправится из Северной столицы в 14 часов 23 декабря. А 24 декабря в 23 часа 45 минут начнет первый рейс поезд в Симферополь из Москвы. Через двое суток поезда отправятся обратно их Севастополя и Симферополя.

Сегодня за первые пять часов продаж через кассы и интернет-серввисы было реализовано более 1500 билетов на разные даты отправления как на полуостров, так и обратно. Цены в купе в поезде "Таврия" Москва - Симферополь начинаются от 2966 рублей, на плацкарт в поезде Санкт-Петербург - Севастополь - от 3650.

Экономика Транспорт Железные дороги Филиалы РГ Крым Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Столица ЮФО Республика Крым Симферополь ЮФО Севастополь СЗФО Санкт-Петербург Строительство моста через Керченский пролив РГ-Фото
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