За пять часов продано более 1500 билетов на крымские поезда

С 8 до 13 часов по московскому времени 8 ноября оператор железнодорожных перевозок дальнего следования продал более 1500 билетов в Крым и обратно. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе компании "Гранд Сервич Экспресс".

- Первая покупка билета на поезд из Петербурга в Севастополь зафиксирована в 8 часов 01 минуту, - пояснили в компании. - Пассажир приобрел его в мобильном приложении перевозчика "ГСЭ Билеты".

Как ранее сообщала "РГ", сейчас в продаже в кассах всех вокзалов России билеты и на полуостров и в обратном направлении до 6 января включительно. Вскоре билеты начнут продаваться за 60 дней до даты отправления. На железнодорожном вокзале Симферополе, к примеру, работают две кассы, и каждый из кассиров с утра продал уже около ста билетов. Псссажиры покупают как одиночные билеты, так и проездные билеты на целые туристические группы на новогодние каникулы. В целом же билеты на поезда дальнего следования в Крыму начали продаваться в 24 пунктах.

В крымских составах "Таврия" будет до 17 вагонов, в том числе и вагоны-рестораны. Цены в купе в поезде Москва - Симферополь начинаются от 2966 рублей, Санкт-Петербург - Севастополь - от 3650 в плацкарте.

Первый поезд Санкт-Петербург - Севастополь проследует через Крымский мост около двух часов ночи 25 декабря.