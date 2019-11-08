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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Крыму кассы начали продавать билеты на поезда в 24 пунктах

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба Крымской железной дороги Фото: Пресс-служба Крымской железной дороги
Фото: Пресс-служба Крымской железной дороги

Сегодня на территории полуострова билеты на поезда дальнего следования начали продаваться в 24 пунктах. Об этом сообщила пресс-служба Крымской железной дороги.

- По распоряжению Федерального агентства железнодорожного транспорта с 8 ноября открыта продажа билетов на поезда дальнего следования в Республику Крым, - говорится в сообщении КЖД. - Билеты на поезда в Крым и из Крыма можно приобрести во всех железнодорожных кассах предварительной продажи билетов Крымской железной дороги и на интернет-ресурсах перевозчика.

Фото: Илья Изотов/РГ
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Проездные документы с восьми часов утра продаются на вокзалах Керчь, Семь Колодезей, Краснофлотская, Кировская, Феодосия, Владиславовка, Нижнегорская, Азовская, Джанкой, Красноперекопск, Армянск, Урожайная, Элеваторная, Остряково, Симферополь, Саки, Евпатория Курорт, Почтовая, Бахчисарай, Севастополь, а так же в железнодорожных кассах в городах Ялта и Судак.

При этом на вокзале Симферополя работают две кассы, которые пока справляются с  потоком желающих проехать на поезде через Керченский пролив: в очереди с утра стоят несколько человек. Купить билеты можно и на сайте компании-перевозчика.

Напомним, как ранее сообщила "РГ", за первые два часа со старта продаж билетов на поезда дальнего следования в Крым и обратно через интернет-сервис компании-перевозчика и в кассах железных дорог продано 543 проездных документа, примерно половина из которых - на полуостров. Среди приобретших первые билеты - член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди и депутат Госдумы РФ Андрей Козенко.

Пока билеты продаются на поезда до 6 января. Известно, что в составах, которые будут следовать в Крым и обратно, будет до 17 вагонов, в том числе и вагоны-рестораны. Цены в купе в поезде Москва - Симферополь начинаются от 2966 рублей, Санкт-Петербург-Севастополь - от 3650 в плацкарте. Первый поезд Санкт-Петербург - Севастополь проследует через Крымский мост около двух часов ночи 25 декабря.

Экономика Транспорт Железные дороги Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Строительство моста через Керченский пролив
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