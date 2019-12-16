Большая игра

Мнения исследователей о довоенной мотивации будущих смертельных врагов расходятся диаметрально. Большинство отсылок к советско-нацистским коммерческим связям в 1939-1941 годах (кредитному договору 19 августа 1939 г., по которому СССР получил в долг 200 миллионов марок под закупки немецкого оборудования, и хозяйственному соглашению от 11 февраля 1940 г., в котором были уточнены сроки, объем и номенклатура товаров) в общем виде сводятся к тезису: "...это был своеобразный платеж советского руководства Гитлеру за то, чтобы он не спешил со сроками развязывания войны"1. Причем в одном ключе мыслят как западные исследователи: "...перед Второй мировой войной Сталин не жалел усилий, чтобы задобрить грозного соседа и снабжал военную машину Гитлера сырьем"2, - так и некоторые отечественные историки и писатели. В работе В. Карпова, например, можно прочитать буквально следующее: "...именно так немцы обманывали нашего "мудрого и гениального вождя народов", и так бездарно он отдавал столь необходимое нам самим стратегическое сырье, созданное великим трудовым перенапряжением народа"3.

Однако существует и прямо противоположная точка зрения: "В результате экономического сотрудничества с СССР гитлеровский Третий рейх сам же внес значительный вклад в развитие и совершенствование оборонной мощи своего главного противника во Второй мировой войне"4. А "немалую роль в развитии советской промышленности, включая оборонную, сыграли закупки в Германии станков и другого заводского оборудования. Они способствовали укреплению оборонной мощи СССР"5.

Так кто же кого переиграл в жесткой политико-экономической борьбе?

Поезда идут на запад. Фото: РИА Новости

Эшелоны на восток

Начнем с того, что ситуация в Европе в период 1939-1941 гг. была крайне неблагоприятной для дипломатической и внешней торгово-экономической деятельности СССР. По оценке Конъюнктурного института Наркомата внешней торговли (НКВТ), к 1940 г. для Советского Союза фактически отпали промышленно развитые рынки Великобритании, а также Франции, Бельгии, Голландии и других стран, которые были оккупированы вермахтом и включены в экономическую сферу Германии6. Однако на самом деле тяжелые времена для советской внешней торговли настали еще раньше. После известных событий 1938 года в Мюнхене, когда Чемберлен и Даладье отдали Чехословакию "на съедение" нацистскому фюреру, Москва оказалась в полной политической изоляции со стороны западных стран.

Страна нуждалась в срочной модернизации промышленного потенциала, повышении обороноспособности. За счет чего? За счет передовых немецких технологий, поскольку альтернативы им не было. Промышленно развитые США и Великобритания, как и сегодня, отказывались сотрудничать с Советским Союзом. Документы из фондов Российского государственного архива экономики свидетельствуют: Москва рассматривала внешнюю торговлю с Западом прежде всего как "средство использования материальных, технических резервов и достижений капиталистических стран для строительства своей экономики"7. Закупленные у немцев чертежи, несколько тысяч станков, силовые агрегаты, образцы вооружения (включая легкие и средние танки, современные боевые самолеты, артиллерию и даже крейсер "Лютцов") впоследствии удалось успешно применить в производстве советского оружия и боеприпасов, машиностроении, создании оптических приборов, химии и металлургии.

Расчет Гитлера на то, что СССР не успеет до начала "блицкрига" воспользоваться в полной мере плодами торговли, полностью провалился. Едва ли когда-то удастся точно определить, какой именно вклад в победу над Третьим рейхом внесло закупленное перед войной немецкое оборудование. Но тот факт, что многие германские станки работали все четыре года войны на советскую оборонку, говорит сам за себя.

Заключительный протокол о советско-германских переговорах о торговле и кредите. 1939 г.

Эшелоны на запад

Советские источники либо обходили стороной, либо весьма скупо объясняли суть предвоенных контактов будущих врагов: "...нежелание Сталина вступать в войну с Германией раньше нужного времени, сыграло свою роль в подписании кредитных и хозяйственных соглашений"8. Однако причины были гораздо глубже. Одним из мотивов советского руководства было желание выстроить схему сотрудничества с Гитлером таким образом, чтобы Германия крайне нуждалась в советском экспорте, а по отдельным статьям и вовсе зависела от поставок стратегического сырья из СССР.

В договорах, заключенных между Москвой и Берлином, речь шла о поставках в рейх миллиона тонн зерна, 900 тысяч тонн нефти, по полумиллиону тонн фосфатов и железной руды, 300 тысяч тонн чугуна, 100 тысяч тонн хрома. А еще - о сотнях тонн меди, цинка, никеля, вольфрама и другого стратегического сырья. Эшелоны исправно шли в Германию вплоть до 22 июня 1941 года, а последний поезд с советским зерном прошел по мосту через Западный Буг на Тересполь за 1 час 15 минут до нападения немцев на СССР9.

Всячески оттягивая войну, Сталин намеревался если и не подсадить фюрера на "сырьевую иглу", то стать критически важным для него поставщиком. Программа перевооружения Третьего рейха двигалась вперед, подгребая под себя всю экономику страны, но сырьевых ресурсов для этого крайне не хватало. Нацистский министр пропаганды Геббельс писал в своем дневнике в декабре 1938 г. "...сырьевое и финансовое положение рейха на данный момент ужасное, можно сказать, катастрофическое"10. Это вынуждало Берлин активно искать страны, способные стать поставщиками дешевого стратегического сырья.

На европейском континенте таковым мог стать только СССР.

Зерно для отправки в Германию. 1939 г. Фото: РИА Новости

Враги-партнеры

Роль главного поставщика стратегического сырья (нефтепродуктов, смазочных масел, хромовой руды, марганцевой руды, асбеста, платины, иридия, зерна и др.) давала бы Советскому Союзу шансы укрепить свои позиции на дальнейших переговорах. И создать, в случае необходимости, своеобразный сырьевой рычаг для политического давления на Германию, уже находившуюся в состоянии войны с Англией.

Действительно ли Сталин рассчитывал стать главным поставщиком продовольствия и стратегического промышленного сырья для Германии? Документов, четко указывающих на это, в распоряжении историков нет. Но роль едва ли не монопольного сырьевого "кормильца" была весьма серьезным аргументом в ходе политических переговоров с Берлином. И, судя по всему, Москва к этой роли стремилась, а ее внешняя политика по отношению к Германии оказалась весьма прагматичной и в целом весьма эффективной. Это констатировал нарком иностранных дел Вячеслав Молотов в телеграмме от 22 февраля 1940 г. советскому полпреду в Лондоне Ивану Майскому: договор "экономически выгоден для СССР", так как страна получает от Германии большое количество станков, оборудования и вооружения".

Разумеется, немцы активно пытались диверсифицировать каналы импорта стратегических материалов, чтобы избавиться от "советской" зависимости. Чрезвычайно важны были для Германии подконтрольная Румыния, Норвегия и особенно Швеция, с которой был заключен ряд торговых соглашений. Неудивительно, что советская внешняя разведка была ориентирована на добывание информации о роли Швеции в обеспечении сырьевых нужд Германии. "Потенциал Швеции был полностью поставлен на службу Германии. Только благодаря поставкам железной руды Германия обеспечивала себя боевой техникой. Прекрати Швеция поставки этого сырья, Германия не провоевала бы и года. По-моему, Гитлер не смог бы начать войну, если бы Швеция отказала ему в поставках железной руды", - пишет в своих мемуарах ветеран советской внешней разведки К. Синицын, бывший руководителем резидентуры НКВД в Стокгольме11.

Буксировка немецкого тяжелого крейсера "Лютцов" из Бремена в Ленинград для достройки на Балтийском судостроительном заводе. Апрель 1940 г.

Прибыль или гибель

Подводя итоги, отметим: благодаря пакту Молотова - Риббентропа и налаженному предвоенному экономическому сотрудничеству с Германией Москва получила не только крайне важный выигрыш во времени до начала большой войны на Востоке, но и ряд критически важных для обеспечения обороноспособности СССР немецких технологий. Но расчет советского военно-политического руководства на то, что Германия вознамерится получить большую прибыль от советского экспорта, нежели от грабительской войны на уничтожение, не оправдался.

Об этом важно помнить и сегодня, планируя и используя элементы экономической дипломатии для достижения стратегических политических целей.

Александр Гасюк, кандидат исторических наук

ДОСЛОВНО

Газета "Правда", 21 августа 1939 г.

Сообщение ТАСС. 19 августа после длительных переговоров, закончившихся успешно, в Берлине подписано Торгово-кредитное соглашение между СССР и Германией.

Соглашение подписано со стороны СССР - зам. торгпреда Е.И. Бабариным, а с германской стороны - г. Шнурре.

Торгово-кредитное соглашение предусматривает предоставление Германией СССР кредита в размере 200 миллионов германских марок сроком на семь лет из 5% для закупки германских товаров в течение двух лет со дня подписания Соглашения.

Соглашение предусматривает также поставку товаров со стороны СССР Германии в тот же срок, то есть в течение двух лет на сумму в 180 миллионов германских марок.

Заметка в прессе о советско-германском кредитном соглашении.

1. Шевяков А.А. Советско-германские экономические связи в предвоенные годы // Социологические исследования. 1995. N 5. С. 13-25.

2. Киссинджер Г. Дипломатия. М., 2001. С. 307.

3. Карпов В.А. Маршал Жуков. М., 1994. С. 466.

4. Независимое военное обозрение. 2004. N10(370). 19 марта.

5. Сиполс В.Я. Торгово-экономические отношения между СССР и Германией в 1939 - 1941 гг. в свете новых архивных документов // Новая и новейшая история. 1997. N 2. С. 29-41.

6. РГАЭ. Ф. 413. Оп. 13. Ч. 2. Д. 2564, 2473.

7. РГАЭ. Ф. 7881. Оп. 1. Д. 19.

8. Документы внешней политики СССР. М., 1974. Т. 19. С. 360.

9. Unternehmen Barbarossa. Frankfurt/M - Berlin, 1963.

10. Штрандман Х.П. фон. Обостряющиеся парадоксы. Гитлер, Сталин и германо-советские экономические связи 1939 - 1941 // Война и политика, 1939- 1941. М., 1999. С. 375.

11. Синицын К. Резидент свидетельствует. М., 1996. С. 143-144.