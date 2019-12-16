Смартфон Xiaomi Mi Note 10 поступил в продажу в России. Цена

Компания Xiaomi официально объявила о старте продаж в России своего нового смартфона Mi Note 10. Стоимость аппарата в комплектации 6/128 Гб составляет 39990 рублей.

Mi Note 10 является первым в мире пентакамерным смартфоном с разрешением 108 мегапикселей, утверждают в Xiaomi.

Камера смартфона имеет пять модулей - основной на 108 мегапикселей, широкоугольный, телезум, макро и сенсор глубины. Особенность аппарата - емкий аккумулятор на 5260 мАч, который дополняется процессором Snapdragon 730G и экраном 6,47 дюйма.

Стоит отметить, что на AliExpress смартфон продается примерно на четверть дешевле - глобальная версия Mi Note 10 на 6/128 Гб обойдется покупателям по цене чуть ниже 30 тысяч рублей.

Предзаказ на новинку стартовал в России второго декабря - за 39990 рублей можно было купить смартфон и получить в подарок еще один - Redmi Note 8T.