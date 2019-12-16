В Сеть попали шпионские фото обновленного Kia Rio

В интернете появились первые фото обновленного Kia Rio. Автомобиль хорошо замаскирован, но кое-что разглядеть можно.

Кажется, что отличий от хэтчбека четвертого поколения, дебютировавшего в 2017 году, не так много. Rio получил немного измененную заднюю часть и новую решетку радиатора - фирменный Tiger Noise. Точно такой же вышел на новом Kia K5. Задние фонари будут светодиодными, их форма станет более интересной.

Как уточняет портал motor.es, на шпионских фото полностью спрятан интерьер, поэтому он точно будет другим. Скорее всего, в автомобиле установят новую цифровую приборную панель и большой мультимедийный экран.

Предполагается, что Kia Rio оснастят 1,2-литровым бензиновым двигателем MPI, либо литровым турбодвижком. Не исключено, что выйдет и гибридная версия.

Недавно без камуфляжа засняли новый Kia Sorento. Кроме того, начались продажи новой Kia Optima.