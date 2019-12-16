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16.12.2019 10:23
Рубрика: Легковые авто

В Сеть попали шпионские фото обновленного Kia Rio

Текст: Виктория Чернышева
Фото: www.motor.es Фото: www.motor.es
Фото: www.motor.es

В интернете появились первые фото обновленного Kia Rio. Автомобиль хорошо замаскирован, но кое-что разглядеть можно.

Кажется, что отличий от хэтчбека четвертого поколения, дебютировавшего в 2017 году, не так много. Rio получил немного измененную заднюю часть и новую решетку радиатора - фирменный Tiger Noise. Точно такой же вышел на новом Kia K5. Задние фонари будут светодиодными, их форма станет более интересной.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Как уточняет портал motor.es, на шпионских фото полностью спрятан интерьер, поэтому он точно будет другим. Скорее всего, в автомобиле установят новую цифровую приборную панель и большой мультимедийный экран.

Предполагается, что Kia Rio оснастят 1,2-литровым бензиновым двигателем MPI, либо литровым турбодвижком. Не исключено, что выйдет и гибридная версия.

Недавно без камуфляжа засняли новый Kia Sorento. Кроме того, начались продажи новой Kia Optima.

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