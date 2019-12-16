Видео: владелец Tesla уснул за рулем на полном ходу

Умиротворяющая картина, согласитесь: уставший от многочасовой дороги водитель уснул прямо за рулем. Закрыл глаза солнцезащитными очками (видео снято в Лонгвуде (Флорида), где средняя температура в декабре колеблется около +18 по Цельсию), прислонил голову к стеклу и слегка похрапывает, досматривая уже десятый сон. И всё бы ничего, если бы его машина при этом не мчалась по шоссе со скоростью 80 км/ч. Ах да, это же Tesla с ее системой автопилотирования...

И это уже не первый такой случай, когда беспечные владельцы машины перекладывают всю ответственность на искусственный разум, а сами норовят вздремнуть за рулем. Кстати, полиция в США такую манеру вождения очень не одобряет...

Не одобрили нашего тесловладельца и пользователи Сети, оставившие под видео встревоженные и осуждающие комментарии от обычного "господибожемой" до "держитесь подальше от него!"

Лишь один из комментаторов смог по достоинству оценить все преимущества современных технологий на это видео и скромно резюмировал "вот почему я уже сделал первый взнос за Tesla Cybertruck".