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Вышел новый трейлер сериала "Дракула"

Новости
    16.12.2019, 10:45
Текст:   Юлия Авакова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

После ряда тизеров и фотографий, которыми шоураннеры Марк Гейтисс и Стивен Моффат, создатели знаменитого "Шерлока", исправно потчевали аудиторию на протяжении последних месяцев, наконец стал доступен полноценный - правда, все равно довольно короткий - трейлер мини-сериала BBC "Дракула".

Фото: kinopoisk.ru
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Ролик открывается зловещей фразой "В этом мире есть чудовища". Далее бесплотный голос говорит: "А этот граф - очень внушительный человек". "Он - чудовище", - вторит ему другой.

После чего идет расширенная нарезка уже знакомых кадров, живописующих всякие жуткие мерзости под Lust for Life Игги Попа. И завершается все каламбуром, шелестяще-вкрадчиво произнесенным исполнителем титульной роли Класом Бангом с мягким датским акцентом: "Я бессмертный, а не безрассудный" ("I'm undead - I'm not unreasonable").

Премьера, напомним, состоится в самом начале 2020 года - за три первых дня января покажут все три эпизода.

Ранее стало известно, что вся затея с сериалом про кровососущего румынского дворянина родилась из случайной фотографии Бенедикта Камбербэтча.

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