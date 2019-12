В Сети появились новые кадры из мини-сериала BBC "Дракула"

Шутники-затейники Марк Гейтисс и Стивен Моффат в свойственной им манере в очередной раз привлекли внимание к грядущей премьере их нового детища, мини-сериала "Дракула" (по одноименному произведению Брэма Стокера), который выйдет на BBC в начале следующего года и опубликовали несколько кадров.

Их сопровождает послание в типичном для творческого дуэта духе: "Scare you later", по аналогии с распространенным прощанием "See you later" ("увидимся"). Судя по ранее вышедшему трейлеру и опубликованным кадрам, устрашиться будет чему. В свое время, кстати, когда съемки только закончились, Моффат с Гейтиссом с удовольствием поделились с общественностью фактом появления в съемочном павильоне настоящей летучей мыши.

Что же касается недавно опубликованных снимков, по ним можно констатировать, что как минимум в одной из сцен будут фигурировать монахини, а сам Дракула отправится в монастырь. Также открытым остается вопрос, что именно он там делает (причем в полуобнаженном виде и с кровоподтеками), и по своей ли воле граф туда попал. Еще на одной фотографии изображен Джон Хеффернан, играющий роль юриста Джонатана Харкера (судя по всему, пока еще находящегося в блаженном неведении). Его напутствует крестьянка, держащая в руках крест.

Любители "Шерлока" также найдут в новом произведении пару приятных отсылок к культовой работе Гейтисса, Моффата и супруги последнего, Сью Верчью (в бессменной роли продюсера), - в кадре появится Саша Дхаван (Эйджей из бесславного четвертого сезона) и Джонатан Арис (несносный Андерсон) в роли - вы не поверите - "капитана Соколова". Тим Ингалл сыграет персонажа с говорящим прозвищем Krasnaya Rubashka. Учитывая пристрастие сценаристов к вплетению в свои работы политического контента ("сербские застенки" и "тбилисская спецоперация" в "Шерлоке"), ожидать можно всего что угодно.

Трейлер "Дракулы" - здесь.