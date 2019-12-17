Алла Пугачева снова отказалась петь в "новогодних огоньках"

Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева и в этом году не будет выступать на "новогодних огоньках".

"Алла Борисовна не будет петь в "новогодних огоньках", - цитирует директора артистки Елену Чупракову KP.RU.

Напомнив, что и в прошлую новогоднюю ночь Алла Пугачева отказалась участвовать в "огоньке". Хотя на телеэкранах россиян и появлялась - Первый канал повторил клип Примадонны, записанный для предыдущей новогодней ночи.

И хотя фанаты певицы надеются, что любимая артистка передумает, "Алла Борисовна редко меняет свои решения", - подытоживает издание.

В апреле Пугачевой исполнилось семьдесят лет. Что было ознаменовано возвращением Примадонны на сцену. Более того - запись юбилейного шоу звезды была показана в кинотеатрах.