Фильм "Дылда" вошел в шорт-лист кандидатов на "Оскар"

Картина Кантемира Балагова "Дылда", получившая в Каннах Приз за режиссуру и премию FIPRESCI, вошла в шорт-лист претендентов на "Оскар" в номинации "Лучший международный художественный фильм". Об этом говорится в заявлении киноакадемии.

Как сообщает ТАСС, в шорт-лист вошли десять фильмов, в том числе производства Чехии, Эстонии, Франции, Венгрии, Северной Македонии, Польши, Сенегала, Южной Кореи и Испании. Окончательных номинантов назовут 13 января 2020 года, а сама церемония состоится девятого февраля.

В фильме рассказывается история двух молодых женщин-фронтовичек, вернувшихся в Ленинград после войны и пытающихся вернуться к мирной жизни.

"Дылда" - второй фильм Балагова после нашумевшего дебюта "Теснота". Мировая премьера состоялась в официальной конкурсной программе "Особый взгляд" 72-го Каннского международного кинофестиваля, где фильм получил сразу две награды - приз за лучшую режиссуру и приз Международной федерации кинопрессы (FIPRESCI) с формулировкой "За невероятную эстетику киноязыка и уникальную историю о послевоенной травме". Он также завоевал Гран-при фестиваля "Зеркало" и Гран-при Сахалинского международного кинофестиваля.и