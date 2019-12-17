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17.12.2019 17:06
Рубрика: Легковые авто

Новый Cadillac Escalade обзаведется гигантским экраном

Текст: Михаил Азнавуров

Cadillac Escalade 2021 модельного года получит вогнутый дисплей сверхвысокого разрешения на органических светодиодах OLED диагональю почти метр.

Такие данные дает компания в аннотации к разогревочному видео интерьера к предстоящей в феврале премьере нового Escalade.

Фото: Пресс-служба Dacia.
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Напомним, на прошлой неделе неофициальные снимки нового Escalade попали в соцсети - грядущую новинку, предположительно, сфотографировали сотрудники завода GM. При таких обстоятельствах следует отдать должное выдержке маркетингового отдела Cadillac, выдающему информацию о новинке по плану, как будто "слива" не было.

Но все равно поправим. На деле это не один необъятный, а три отдельных дисплея. Тот что справа - отображает меню сервисных функций мультимедиа. Экран перед водителем и слева отображают непосредственно относящуюся к управлению машиной информацию. Маленький дисплей играет вспомогательную роль.

Фото: Пресс-служба Hyundai.
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Например, если автомобиль движется в автономном режиме, на что указывает зажженная зеленая полоса на ободе руля, основной дисплей отображает карту навигации, информацию о режиме движения на участке, сообщения о загруженности дороги и пр. Показания бортовых приборов переезжают на маленький экран. При движении при плохой освещенности основной монитор транслирует изображение дороги с наложенным инфракрасным фильтром (для заблаговременного обнаружения пешеходов, велосипедистов и животных на пути).

Премьера нового Cadillac Escalade будет приурочена к неделе вручения кинопремии "Оскар".

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