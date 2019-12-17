Пользователям стало доступно приложение "Госуслуги. Дороги"

Информацию о предполагаемом и уже запущенном ремонте на той или иной дороге теперь можно получить, как и оценить ее качество, через специальное приложение "Госуслуги.Дороги". Оно стало доступно в магазинах App Store и Google Play на днях. По словам вице-премьера Максима Акимова, приложение скачали уже более 2 тысяч раз.

Сейчас в приложении доступна информация о дорогах, включенных в нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на 2019 год во всех регионах России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга (они не входят в число участников нацпроекта).

После подтверждения местоположения пользователь может увидеть карту дорог, на которой желтым цветом отмечены участки, на которых работы ведутся, зеленым - где работы завершены (контракт выполнен и оплачен), серым - где ожидается их начало. Также можно найти интересующий участок дороги по адресу или отобрать объекты по удаленности от своего местоположения, рейтингу пользователей или степени завершенности.

После выбора участка дороги пользователь может посмотреть информацию по нему, фотографии до и после ремонта, отзывы о проделанной работе, а также поставить свою оценку или написать отзыв, к которому можно приложить фото.

Приложение "Госуслуги. Дороги" интегрировано с системой оперативного управления "Эталон", сообщили в Минтрансе России. Таким образом, гражданам стал доступен еще один удобный способ обратной связи по качеству ремонта дорог по нацпроекту в дополнение к региональным группам в социальных сетях.

"Благодаря авторизации через "Госуслуги" пользователи не обезличены и отзывы носят более конструктивный характер", - отметил замглавы Минкомсвязи Максим Паршин.

По словам Максима Акимова, в 2020 году мобильное приложение будет интегрировано в основное приложение "Госуслуги". "Это позволит пользователям не переходить между двумя окнами приложений, а оценивать работу дорожников непосредственно при пользовании "Госуслуг" в стандартной, привычной среде", - уточнил вице-премьер.