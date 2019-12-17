17 декабря в медиацентре "Российской газеты" состоялся шестой по счету лекторий, инициированный Тотальным диктантом, - проект ведь занимается не только орфографическим ликбезом, но и просветительством самого широкого профиля.

Роль лектора в этот раз отвели писателю Андрею Геласимову, на которого она села как сшитый на заказ костюм: преподавание в Литинституте даром не проходит. Но дело не столько в преподавательском опыте и не только в том, что Геласимов - автор Тотального диктанта-2020. Важнее то, что книги Андрея экранизируются, а сам он очень даже профессионально занимается сценариями, так что читать лекцию "Анна и паровоз: антология экранизаций "Анны Карениной" ему, фигурально выражаясь, на роду написано.

Сами посудите: многие произведения Геласимова - "Дом на Озёрной", "Жажда", "Год обмана" и Paradise Found - уже переселились на киноэкраны. Последнее, в частности, под сценарным надзором самого Андрея из небольшого рассказа превратилось в фильм Сергея Соловьева "КЕ-ДЫ", где автором саундтрека и исполнителем одной из ролей был рэпер Баста. Кроме того его предыдущий роман "Роза ветров", совсем недавно получивший литературную премию "Дальний Восток" им. Арсеньева, прямо-таки напрашивается на сериализацию. Во всех этих киношно-литературных перипетиях немудрено запутаться, зато вряд ли у кого-то остались сомнения в том, что лектор и материал крепко дружат.

По словам Геласимова, "всю эволюцию мирового кинематографа можно отследить по одним экранизациям "Анны Карениной": ведь он экранизировался несколько десятков раз, и ни одна "литературная конструкция" не выдерживала столько экранизаций. Есть даже индийская.

Сказано было много всего интересного, но главным вопросом для Геласимова, а значит, и для слушателей, был вопрос "Почему "Каренина" оставалась в топе больше 120 лет"?

Если коротко, то потому что, во-первых, Толстому удалось предложить "многослойную конструкцию любви". И романтическая, и трагическая, и безответная, и любовь к "простым жизненным удовольствиям", и материнская любовь, которая дробится еще на три типа… Эта "всеобъемлющесть" позволяет кинематографистам интерпретировать романную конструкцию как угодно.

Во-вторых, Толстой очень точно "считал проблему социума". В конечном счете отношения Анны и Вронского и начались, и разрушились из-за социальных условностей.

В-третьих, Толстой "предугадал тренды", ведь тема женской эмансипации в XX веке стала чрезвычайно актуальна.

В-четвертых, Толстой использует симметричную конструкцию. Брат Карениной Стива изменил жене, и для решения этой проблемы как раз и приезжает Анна, а в итоге сама изменяет мужу. То же проявляется на многих уровнях романа, и по собственному сценарному опыту Геласимова, продюсеры всегда требуют подобной симметрии.