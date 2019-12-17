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17.12.2019 14:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Дети из "дома ужасов" у Гатчины жили без документов и не ходили в школу

Текст: Вера Черенева (Ленинградская область)

Шестеро детей, которые жили в деревне Химози под Гатчиной, не имели удостоверений личности. Они не ходили в школу и не наблюдались у местных докторов, сообщили "РГ" в администрации Гатчинского района.

Также "РГ" сообщили, что регистрации в Гатчине не было и у отца семейства. 46-летнего мужчину подозревают в том, что он на протяжении многих лет насиловал свою дочь, сейчас ей 13 лет.

Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости
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Сейчас шестеро несовершеннолетних детей находятся в больнице. Их обследуют врачи.

Двое старших общаются со следователями.

В Следственном комитете по Ленинградской области "РГ" сообщили, что 46-летний глава семьи в принципе не был собственником коттеджа. Семья поменялась с друзьями на квартиру в Петербурге. Но документально это оформлено не было.

Из всех детей в воскресную школу ходила только старшая дочь. Контакты остальных детей с внешним миром были сильно ограничены.

В самом доме при обыске найден целый арсенал оружия: автоматы, пистолеты и целый комплект боеприпасов.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

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