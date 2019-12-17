В Ленобласти после обыска у семьи с арсеналом оружия завели новое дело

В Ленобласти после обысков в коттедже в поселке Химози под Гатчиной возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия. В доме обнаружены пистолеты, автоматы, боеприпасы, сейчас выясняется для чего весь это арсенал использовался, сообщает Следственный комитет по Ленинградской области.

Напомним, в коттедж следователи пришли, проверяя информацию о насилии над малолетними.

На 46-летнего отца восьмерых детей (из них шестеро несовершеннолетних) завели дело об изнасиловании дочери. В региональном СК отмечают, что девочку, которой сейчас 13 лет, допросили. При следственных действиях присутствовал педагог-психолог. Также показания дала мать девочки.

Сейчас отец семейства дает показания, следователей интересует как обстановка в семье, так и происхождение домашнего арсенала, а все шестеро несовершеннолетних доставлены в центральную районную больницу Гатчины. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.