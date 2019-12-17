СК показал видео, как жили дети в "доме ужасов" под Гатчиной

Следственный комитет России обнародовал видео из обысков в коттедже в деревне Химози под Гатчиной, где отца восьмерых детей подозревают в изнасиловании родной дочери. На кадрах видно, что в коттедже были чудовищные условия, а дети жили в комнатах, больше напоминающих бункеры или тюремные камеры.

В капитальном трехэтажном кирпичном коттедже жилые помещения имели только черновую отделку. В детских комнатах на серых стенах имелись шведские стенки. Спали дети на двухэтажных нарах. Вместо постельного белья у них было какое-то грязное тряпье.

На кухне не было гарнитура, только плита и пара ящиков с посудой.

Зато в помещениях имелся целый арсенал оружия. В доме обнаружены автоматы, пулеметы, боеприпасы.

Отца восьмерых детей, шестеро из которых несовершеннолетние, следователи подозревают в том, что он на протяжении многих лет насиловал свою дочь. Сейчас девочке 13 лет. Она уже дала показания.

Показания дает и отец семейства. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. В региональном СК не скрывают, что ведомство будет просить арестовать мужчину на период расследования.