Шатдаун не повторится. Палата представителей США проголосовала за бюджет

В США на этот раз удастся избежать так называемого шатдауна - временной приостановки работы госструктур, которая произошла в стране в конце прошлого года и начале нынешнего. Во вторник, 17 декабря, палата представителей США приняла окончательные поправки к федеральному бюджету, продемонстрировав единодушие в этом вопросе демократов и республиканцев.

Ранее президент Дональд Трамп подписал закон о краткосрочном финансировании федеральных ведомств до 20 декабря. Временный бюджет дал отсрочку партиям конгресса для принятия долговременного финансового закона. Им удалось это сделать досрочно.

Как передает РИА Новости, расходная часть казны составит 1,4 трлн долларов, из которых более половины - 746 млрд - пойдет на оборонные расходы. В том числе на меры, направленные против участников строительства газопровода "Северный поток-2".

Отмечается, что теперь проект направят на утверждение сената, успешно принявшего сегодня рекордный по объему военный бюджет страны.