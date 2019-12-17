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Вышел русский трейлер фильма Романа Полански "Офицер и шпион"

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    17.12.2019, 16:05
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube-опубликован русский трейлер художественного фильма "Офицер и шпион" (J'accuse) заслуженного режиссера Романа Полански. Ситуация вокруг имени которого в последнее время циклично складывалась не совсем творческая, неся скандально-половой характер. Отдельные личности во Франции, например, даже призывали бойкотировать фильм. Что не помешало ему, однако, возглавить французский прокат.

Фото: youtube.com
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J'accuse - драматический исторический триллер. Капитана французской спецслужбы Альфреда Дрейфуса (Луи Гаррель, "Мечтатели", "Молодой Годар") объявляют опасным преступником, шпионом и ссылают на остров в Атлантическом океане. После чего наставник Джейфуса из разведки Мари-Жорж Пикар (Жан Дюжарден, "Оленья кожа", "Волк с Уолл-стрит") начинает собственное расследование. Поскольку уверен в невинности Альфреда.

Стоит отметить, что т.н. "Дело Дрейфуса", многолетний судебный процесс, оказало значительное влияние на судьбу Франции и всей Европы конца XIX - начала XX веков.

Картина Полански получила в этом году Премию Большого жюри Венецианского кинофестиваля и премию Международной федерации кинопрессы.

Российская ее премьера - 30 января.

Ранее мы рассказывали, как Полански "наехал" на Вайнштейна, обвинив того в чудовищном интриганстве.

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