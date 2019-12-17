Зеленский осудил стычки у здания Рады: Это не путь цивилизованной страны

Потасовки у здания Верховной Рады между противниками законопроекта о продаже сельскохозяйственных земель​​​ и полицией прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. По его мнению, такое выражение политической воли - "не путь цивилизованной страны".

"На митинге по закону о земле звучат не голоса фермеров, а политические лозунги. Из-за них пострадали и митингующие, и полицейские. Это не путь цивилизованной страны", - написал он в Facebook.

Тем не менее, глава государства пообещал, что власти прислушаются к мнению народа.

"И именно так Украина будет двигаться к лучшей жизни, несмотря на сопротивление старых "элит", - заверил Зеленский. - Это я вам гарантирую".