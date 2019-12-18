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18.12.2019 13:21
Рубрика: Спорт

Экспертная комиссия РФС признала ошибку судьи в матче "Краснодар" - ЦСКА

Текст: Максим Домчев
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Экспертно-судейская комиссия РФС признала несколько ошибок арбитра Василия Казарцева в матче 19-го тура РПЛ между "Краснодаром" и ЦСКА. По мнению экспертов, судья матча должен был назначить пенальти в ворота хозяев.

Фото: Петр Коновалов/ТАСС
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Сразу после окончания матча президент ЦСКА Евгений Гинер и главный тренер команды Виктор Гончаренко выразили недовольство работой бригады арбитров. В итоге за резкие высказывания Гинер был отстранен от футбольной деятельности на три месяца с условным наказанием на год и был оштрафован на миллион рублей. Наставник армейцев не сможет руководить командой в двух ближайших матчах, и еще на один он наказан условно, а также штраф 100 тысяч рублей.

Ранее глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров на брифинге с представителями СМИ назвал работу Казарцева "достойной".

Однако у экспертов мнение с Егоровым не совпало. Комиссия установила, что на 33-й минуте встречи за фол Александра Мартыновича на Федоре Чалове Казарцев обязан был назначить 11-метровый удар. Арбитр же этого не сделал.

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Также комиссия РФС признала ошибочной решение судьи показать желтую карточку Чалову на 65-й минуте, добавив, что Казарцев принял непоследовательные решение, сообщает ТАСС.

В случае с назначением пенальти в ворота ЦСКА бригада арбитров поступила совершенно справедливо. Ари не играл рукой, а Иван Обляков правила нарушил.

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