Экспертная комиссия РФС признала ошибку судьи в матче "Краснодар" - ЦСКА

Экспертно-судейская комиссия РФС признала несколько ошибок арбитра Василия Казарцева в матче 19-го тура РПЛ между "Краснодаром" и ЦСКА. По мнению экспертов, судья матча должен был назначить пенальти в ворота хозяев.

Сразу после окончания матча президент ЦСКА Евгений Гинер и главный тренер команды Виктор Гончаренко выразили недовольство работой бригады арбитров. В итоге за резкие высказывания Гинер был отстранен от футбольной деятельности на три месяца с условным наказанием на год и был оштрафован на миллион рублей. Наставник армейцев не сможет руководить командой в двух ближайших матчах, и еще на один он наказан условно, а также штраф 100 тысяч рублей.

Ранее глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров на брифинге с представителями СМИ назвал работу Казарцева "достойной".

Однако у экспертов мнение с Егоровым не совпало. Комиссия установила, что на 33-й минуте встречи за фол Александра Мартыновича на Федоре Чалове Казарцев обязан был назначить 11-метровый удар. Арбитр же этого не сделал.

Также комиссия РФС признала ошибочной решение судьи показать желтую карточку Чалову на 65-й минуте, добавив, что Казарцев принял непоследовательные решение, сообщает ТАСС.

В случае с назначением пенальти в ворота ЦСКА бригада арбитров поступила совершенно справедливо. Ари не играл рукой, а Иван Обляков правила нарушил.