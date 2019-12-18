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18.12.2019 10:00
Рубрика: Легковые авто

Новый Volkswagen Passat провалил "лосиный тест"

Текст: Майя Бирюкова

Эксперты испанского портала km77.com устроили универсалу Passat Variant R-Line с двухлитровым дизельным двигателем "лосиный тест". Как оказалось, Volkswagen отличается не таким уж и образцовым поведением при выполнении связки резких поворотов.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
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Напомним, термин "лосиный тест" пришел к нам из Скандинавии. Он выполняется в сухую погоду на асфальте, размеченном конусами. Задача испытания - показать, насколько устойчив автомобиль при экстремальных маневрах. Проще говоря - как машина будет объезжать, к примеру, внезапно выбежавшего на дорогу лося.

Тестируемый образец имел 190 лошадиных сил и семиступенчатую коробку DSG. При скорости в 77 км/ч заднюю часть автомобиль заметно занесло. В результате чего он не вписался в два виража и сбил сразу несколько конусов. Это была первая попытка теста.

Фото: Пресс-служба Hyundai
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Успешно пройти испытание позволила скорость в 73 км/ч - здесь машина показала наилучший результат управляемости, не сбив ни одного конуса. Но постепенный набор скорости до 75 км/ч привел к очередному провалу. Электронная система контроля устойчивости автомобиля была включена на протяжении всего испытания.

К достоинству автомобиля можно отнести практически безукоризненно пройденную змейку на скорости  77-78 км/ч. Стоит добавить, что Passat показал все-таки не самые плохие результаты "лосиного теста", стоит вспомнить хотя бы шведское испытание Toyota RAV4 нового поколения с гибридной установкой. Тогда японец показал нормальный результат только на 68 км/ч. Впрочем, норвежские коллеги решили впоследствии повторить этот тест - RAV4 несколько реабилитировал себя.

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