Рестайлинговая Lada 4x4: новый салон в деталях

В понедельник АвтоВАЗ запустил серийное производство модернизированной Lada 4x4. Представляем краткий обзор с описанием всех изменений в интерьере.
1. Внутри появилась оригинальная передняя панель с современной архитектурой.
2. Автомобиль стали оснащать электронным блоком управления климатической системой с увеличенными воздуховодами. Вместо "древних" ползунков заслонок отопителя и рециркуляции появились электроприводы.
3. Панель получила вместительный перчаточный ящик.
4. Установлена комбинация приборов, унифицированная с ушедшей с конвейера Lada Priora, но при этом щиток по стилистике схож с моделями Granta FL, Vesta и Xray.
5. Изменился и центральный тоннель пола, в котором имеется ниша под смартфон, две розетки на 12В, глубокие подстаканники и кнопки стеклоподъёмников.
6. Спереди - новые сиденья с развитой боковой поддержкой и обогревом. В водительское кресло встроена боковая подушка безопасности.
7. Передние сиденья оснащёны модернизированным механизмом складывания.
8. Сзади - диван иной формы с двумя подголовниками.
9. Потолок теперь применяется формованный с солнцезащитными козырьками, плафоном освещения и блоком системы ЭРА-ГЛОНАСС. Также поменялась обивка стоек лобового стекла и потолочные поручни.
10. Унифицирован с другими моделями Lada и блок управления светом.