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18.12.2019 10:22
Рубрика: Российский автопром

Рестайлинговая Lada 4x4: новый салон в деталях

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

В понедельник АвтоВАЗ запустил серийное производство модернизированной Lada 4x4. Представляем краткий обзор с описанием всех изменений в интерьере.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

1. Внутри появилась оригинальная передняя панель с современной архитектурой.

2. Автомобиль стали оснащать электронным блоком управления климатической системой с увеличенными воздуховодами. Вместо "древних" ползунков заслонок отопителя и рециркуляции появились электроприводы.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

3. Панель получила вместительный перчаточный ящик.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

4. Установлена комбинация приборов, унифицированная с ушедшей с конвейера Lada Priora, но при этом щиток по стилистике схож с моделями Granta FL, Vesta и Xray.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

5. Изменился и центральный тоннель пола, в котором имеется ниша под смартфон, две розетки на 12В, глубокие подстаканники и кнопки стеклоподъёмников.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

6. Спереди - новые сиденья с развитой боковой поддержкой и обогревом. В водительское кресло встроена боковая подушка безопасности.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

7. Передние сиденья оснащёны модернизированным механизмом складывания.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

8. Сзади - диван иной формы с двумя подголовниками.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

9. Потолок теперь применяется формованный с солнцезащитными козырьками, плафоном освещения и блоком системы ЭРА-ГЛОНАСС. Также поменялась обивка стоек лобового стекла и потолочные поручни.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

10. Унифицирован с другими моделями Lada и блок управления светом.

#Lada