Правительство США получило право на доходы от книги Сноудена

Суд в США постановил, что правительство страны имеет право на получение доходов от продажи книги "Личное дело" Эдварда Сноудена, являющегося бывшим сотрудником американских спецслужб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Washington Post.

Гражданский иск против Сноудена был подан министерством юстиции США в связи с публикацией его книги и, следовательно, нарушением обязательств "о неразглашении". Власти указывают на то, что Сноуден не имеет право получать доход от книги, поскольку он присвоил себе государственную информацию.

Судья, рассматривавший дело, вынес решение в пользу правительства США. В своем заключении он отметил, что "язык соглашений о неразглашении является недвусмысленным". Защита Сноудена в ответ на такое решение заявила, что намерена рассмотреть дальнейшие варианты действий.

Напомним, Эдвард Сноуден в июне 2013 года передал СМИ большое количество секретных материалов о деятельности АНБ США, в том числе программы слежки американских спецслужб и Великобритании в интернете. Российская сторона предоставила ему временное убежище, а в 2014 году Сноуден также получил вид на жительство в России. В 2017 вид на жительство был продлен до 2020 года.