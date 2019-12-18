Новости

В Петербурге из-за угрозы наводнения приготовились закрыть дамбу 11:47
В МВД создали группу по пресечению правонарушений со стороны наркополицейских 11:45
Домбай и Теберда появились в созвездии Большой медведицы 11:43
Россия и Беларусь договорились о компенсации за налоговый маневр 11:40
Онлайн-трансляции на портале "Культура.РФ" посмотрели 13 миллионов человек 11:38
Правительство США получило право на доходы от книги Сноудена 11:37
В Крыму подорожает проезд в пригородных и междугородных автобусах 11:36
На Урале за сутки шестерых пассажиров поездов наказали за дебош 11:33
Советы директоров PSA и FCA одобрили слияние 11:30
Россияне назвали лучшие фильмы и сериалы года 11:30
"Локомотив-Кубань" впервые не вышел в Топ-16 Еврокубка 11:26
В Греции обнаружены две царские гробницы возрастом 3500 лет 11:24
В Хакасии пенсионер умер в подъезде, ожидая социальное жилье 11:21
Географию применения гиперзвукового "Кинжала" расширят 11:18
В Евпатории при ремонте набережной пропали сотни миллионов рублей 11:00
Видео: на АЗС женщина набрала бензин в полиэтиленовые пакеты 11:00
В музее объяснили загадочный подъем купола над челябинским метеоритом 10:54
Ученые рассказали о пользе перца чили 10:54
В Тюмени скончался мужчина, получивший ожоги 80% тела при взрыве газа 10:53
Мошенники продали петербуржцу полимерный муляж черной икры 10:50
В Якутии на таежной заимке сгорели три человека 10:47
Госдума одобрила плавное повышение цен на газ в Крыму 10:44
Известный архитектор погибла в Нью-Йорке под обломками здания 10:43
Дед Мороз катался по Казани на санях, прицепленных к Mercedes 10:40
В Петербурге ограбили отделение банка "Восточный" 10:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Три российских фильма попали в шорт-листы "Оскара"
Три российских фильма попали в шорт-листы "Оскара"
РГО и "Яндекс" создадут "Яндекс.Учебник" по географии
РГО и "Яндекс" создадут "Яндекс.Учебник" по географии
Будет ли Россия наращивать вложения в госдолг США
Будет ли Россия наращивать вложения в госдолг США
18.12.2019 11:37
Рубрика: В мире

Правительство США получило право на доходы от книги Сноудена

Фото: EPA Фото: EPA
Фото: EPA

Суд в США постановил, что правительство страны имеет право на получение доходов от продажи книги "Личное дело" Эдварда Сноудена, являющегося бывшим сотрудником американских спецслужб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Washington Post.
Сноуден обвинил США, Великобританию и Австралию в давлении на Facebook

Гражданский иск против Сноудена был подан министерством юстиции США в связи с публикацией его книги и, следовательно, нарушением обязательств "о неразглашении". Власти указывают на то, что Сноуден не имеет право получать доход от книги, поскольку он присвоил себе государственную информацию.

Судья, рассматривавший дело, вынес решение в пользу правительства США. В своем заключении он отметил, что "язык соглашений о неразглашении является недвусмысленным". Защита Сноудена в ответ на такое решение заявила, что намерена рассмотреть дальнейшие варианты действий.

Напомним, Эдвард Сноуден в июне 2013 года передал СМИ большое количество секретных материалов о деятельности АНБ США, в том числе программы слежки американских спецслужб и Великобритании в интернете. Российская сторона предоставила ему временное убежище, а в 2014 году Сноуден также получил вид на жительство в России. В 2017 вид на жительство был продлен до 2020 года.

В мире США Эдвард Сноуден

Главное сегодня

Bloomberg: США признают бесполезность мер против "Северного потока-2"
Новые "реактивные" танки Т-80БВМ опробовали на Северном флоте
Генштаб: Учения НАТО указывают на подготовку к масштабному конфликту
УФСИН сообщило, где находится экс-глава Сахалинской области Хорошавин
Палата представителей США в среду проголосует по импичменту Трампа