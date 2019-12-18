Белгородских газовиков отправили под арест за взрыв дома

Белгородский областной суд отправил под домашний арест до 3 февраля трех сотрудников газовой службы, обвиняемых в нарушении правил безопасности при проведении работ. Об этом сообщила пресс-служба суда.

По версии следствия, небрежность газовиков стала причиной взрыва четырехэтажного дома в поселке Яковлево 3 декабря. В результате ЧП погибли два человека, шестеро пострадали, а дом стал непригоден для проживания.

Как установило расследование, причиной взрыва стала негерметичная врезка в магистральный газопровод. После того как газовики закончили работы, газ понемногу просачивался в подвал, пока не накопился до взрывоопасной концентрации.

17 декабря были задержаны слесарь по ремонту и эксплуатации газового оборудования, мастер и начальник газовой службы филиала АО "Газпром газораспределение Белгород". Им предъявлены обвинения по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух человек).

- Трое обвиняемых непосредственно отвечали за организацию и выполнение опасных работ, - отметили в СК.