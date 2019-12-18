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18.12.2019 17:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Белгородских газовиков отправили под арест за взрыв дома

Текст: Антон Валагин (Белгород)

Белгородский областной суд отправил под домашний арест до 3 февраля трех сотрудников газовой службы, обвиняемых в нарушении правил безопасности при проведении работ. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Фото: Пресс-служба СК по Тюменской области
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По версии следствия, небрежность газовиков стала причиной взрыва четырехэтажного дома в поселке Яковлево 3 декабря. В результате ЧП погибли два человека, шестеро пострадали, а дом стал непригоден для проживания.

Как установило расследование, причиной взрыва стала негерметичная врезка в магистральный газопровод. После того как газовики закончили работы, газ понемногу просачивался в подвал, пока не накопился до взрывоопасной концентрации.

17 декабря были задержаны слесарь по ремонту и эксплуатации газового оборудования, мастер  и начальник газовой службы филиала АО "Газпром газораспределение Белгород". Им предъявлены обвинения по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух человек).

- Трое обвиняемых непосредственно отвечали за организацию и выполнение опасных работ, - отметили в СК.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Белгородская область Белгород Взрывы газа в домах

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