В Приморье улыбающаяся лиса устроила "селфи-сессию" перед фотоловушкой

Национальный парк "Земля леопарда" на своей странице в Instagram опубликовал небольшое видео, собранное из снимков дикой лисы.

"Что происходит, когда лисица встречает фотоловушку на "Земле леопарда"? Не всегда, но периодически это оборачивается серией "селфи", выбрать из которых лучшие почти невозможно", - написано в сообщении.

Подписчики аккаунта оценили видео и попавшего в кадр зверя: "Не лисица, а фотомодель", "Позировала, красавица", - писали они в комментариях.

Кстати

На "Земле леопарда" идет постоянный фотомониторинг - за жизнью обитателей нацпарка в автоматическом режиме следят около 400 камер. Это самая крупная площадка фотомониторинга в России и одна из крупнейших в мире. Площадь, охваченная сетью фотоловушек, достигает 360 тысяч гектаров, что в почти в полтора раза больше площади Москвы.

Камеры, которые срабатывают на движение или тепло, устанавливают с промежутками в три-пять километров на точках мониторинга с разных сторон звериной тропы. Они фиксируют хищников с обоих боков, что важно для их идентификации. Животные не только любят делать "селфи", но и периодически "покушаются" на аппаратуру, выводя ее из строя. За этим были замечены любопытный медведь, тигрята, вытащившие флеш-карту, и даже дятел, продолбивший защитную пластину.