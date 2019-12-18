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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Как вернуть деньги за вывоз мусора

Текст: Ольга Бухарова, Татьяна Панина
Высокие платежи за вывоз мусора можно частично компенсировать за счет субсидий и даже вернуть деньги, если тарифы признают завышенными.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Об этом на "горячей линии" в "Российской газете" рассказали исполнительный директор НП "ЖКХ "Контроль" Светлана Разворотнева и начальник управления регулирования в сфере ЖКХ Федеральной антимонопольной службы Алексей Матюхин.

Фото: Егор Еремов/РИА Новости
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С первого дня реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) не утихают споры - как надо рассчитывать нормативы, от которых зависит конечная сумма в платежке, по квадратным метрам квартиры или по числу проживающих в ней человек. По закону, это решают региональные власти. Причем есть регионы, в которых выбрана и та, и другая система.

"Однако вывоз мусора с 2019 года стал коммунальной услугой (а был жилищной), - пояснил Алексей Матюхин. - И вместе с другими коммунальными услугами - вода, газ, тепло и прочее - входит в совокупный платеж, рост которого ограничивается на федеральном уровне. Это первый момент.

Второй - если коммунальные платежи превышают 22 процента вашего дохода в месяц, то можно обращаться за субсидиями. Например, в многофункциональный центр (МФЦ) "Мои документы". Или в департамент социальной защиты.

Может возникнуть и другая ситуация. Например, власти Омской области признали, что действующие нормативы на мусор завышены. Соответственно, завышен и тариф. Но жители все равно платят по ним, и долги по платежкам взыскивают. Что делать в такой ситуации?

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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"К сожалению, действующее законодательство в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) сегодня предполагает, что платеж граждан за эту услугу осуществляется по тарифам, утвержденным региональными органами власти, - пояснила Светлана Разворотнева. - Но методика расчета тарифов и нормативов на региональном уровне вызывает много вопросов. Но, увы, у законопослушных граждан есть только одна возможность - платить в соответствии с действующими законами. Иначе есть риск попасть под санкции - например, начнут начисляться пени".

Впрочем, все-таки есть возможность побороться за свои деньги. "Если существуют сомнения в правильности выставления платежа, - можно обратиться к поставщику услуги или в государственную жилищную инспекцию региона с требованием пересчитать ошибочно начисленную сумму. В ответ на это письмо вам, как минимум, дадут мотивированный ответ - на чем были основаны расчеты платежа. И если выяснится, что услуга не была предоставлена или начисления выполнены ошибочно, - деньги вернут".

Подробнее читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

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