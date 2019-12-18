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18.12.2019 17:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Названа новая версия гибели актера Дмитрия Марьянова

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Актер Дмитрий Марьянов мог погибнуть от удара. К такому выводу пришли петербургские врачи, проводившие экспертизу в рамках расследования обстоятельств смерти актера, сообщает KP.Ru.

Фото: kinopoisk.ru
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Петербургские эксперты выяснили, что у актера произошел разрыв сосудов в области живота. Отсюда был сделан вывод, что сосуды могли лопнуть при травмирующем воздействии. Специалисты рассматривают два варианта: либо актер упал, либо его ударили.

В деле о гибели Дмитрия Марьянова проводилось две экспертизы. Первая, которую делали в Москве, показала, что причиной смерти актера стал оторвавшийся тромб, а к эмболии привела закупорка кава-фильтра. Он использовался при лечении актера от симптомов "плавающего тромба".

Стоит отметить, что сейчас адвокаты настаивают на проведении еще одной экспертизы, которая могла бы дать более четкие ответы на обстоятельства смерти актера. Ранее адвокат, представляющая интересы сына Марьянова, заявляла, что известного актера могли избить в клинике.

Напомним, Дмитрий Марьянов проходил лечение в реабилитационном центре в подмосковном поселке Луговая. 15 октября 2017 года актер почувствовал себя плохо. Сотрудники центра вызвали "скорую", Марьянова доставили в центральную больницу Лобни. Но врачи не успели ему помочь: актер скончался.

По факту гибели актера Следственный комитет по Московской области провел расследование. Сейчас дело находится в суде.

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