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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Локомотив-Кубань" впервые не вышел в Топ-16 Еврокубка

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба ПБК "Локомотив-Кубань" Фото: Пресс-служба ПБК "Локомотив-Кубань"
Фото: Пресс-служба ПБК "Локомотив-Кубань"

ПБК "Локомотив-Кубань" в решающем десятом туре группового этапа баскетбольного Еврокубока в драматичном противостоянии проиграл в гостях турецкому "Тофашу" - 90:92 (28:26, 15:22, 19:15, 28:29). Это поражение стало роковым для гостей: впервые в своей истории краснодарский клуб не будет выступать в Топ-16 престижного турнира.

…После того как за девять секунд до финальной сирены при счете 90:92 игрок хозяев паркета Мустафа промазал оба штрафных, железнодорожники получили возможность спасти матч. Однако внятной атаки им организовать не удалось, а дальний бросок в исполнении Деккера вышел на редкость неудачным: мяч даже не долетел до кольца.

Фото: РИА Новости
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В принципе, таким же невнятным получился для краснодарцев и весь нынешний Еврокубок. Но если проанализировать, что привело к такому провалу, то неожиданным подобное развитие событий вряд ли можно назвать. Чуть больше чем за два последних года "Локо" руководили, если не ошибаюсь, 7 (!) главных тренеров, а сколько баскетболистов за это время надевали красно-зеленую форму, подсчитать, кажется, вообще невозможно. Естественно, ни о какой сыгранности, создании командной "химии" и говорить не приходится.

За два тура до финиша группового этапа в команду спустя пять лет вернулся Евгений Пашутин. Под его началом южане одолели неделю назад сербский "Партизан", однако в главном поединке за выход в плей-офф чуда не произошло, и "Локомотив-Кубань" сенсационно (если смотреть на результаты команды за все последние годы) вылетел из Еврокубка.

Опытному российскому наставнику, судя по всему, просто не хватило времени, чтобы исправить недочеты своих предшественников. Хотя нельзя не отметить, что против "Тофаша" мы увидели уже не тот коллектив, еще совсем недавно не особенно упиравшийся в случае неудачного для них развития матчей в еврокубках и Единой лиге. Кубанцы, постоянно находившиеся в положении отыгрывавшихся, постоянно догоняли соперника, но слабые действия под щитами и катастрофическое неумение вырывать сложнейшие концовки привели к очередному обидному поражению.

"Не показали ту эффективность в атаке, на которую способны, но тем не менее продемонстрировали характер и дважды сумели догнать соперника. В последней атаке получили возможность для броска, но сегодня был не наш день", - отметил после окончания встречи  Евгений Пашутин.

Самыми результативными в составе краснодарцев в поединке с "Тофашем" стали: О"Брайант (18 очков), Деккер (17), Кузминскас (17), Калниетис (12), Каммингс (12).

Таким образом, одержав всего четыре победы в десяти встречах, "Локомотив-Кубань" занял пятое место в группе "В". А в Топ-16 Еврокубка вышли первые четыре команды - "Венеция" (Италия), "Партизан" (Сербия), "Тофаш" (Турция) и "Ритас" (Литва).

Спорт Баскетбол Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар

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