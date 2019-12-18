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18.12.2019 17:19
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Ростехнадзор заявил о полной технологической готовности 19-километровой железнодорожной части Крымского моста.
Фото: Инфоцентр "Крымский мост" Фото: Инфоцентр "Крымский мост"
Фото: Инфоцентр "Крымский мост"

В декабре 2019 года прошли последние выездные проверки, по итогам которых Ростехнадзор выдал заключение о соответствии заказчику ФКУ Упрдор "Тамань". И.о. руководителя Северо-Кавказского управления Ростехнадзора Вадим Сергеев вручил документ начальнику Упрдор "Тамань" Кайрату Турсунбекову.

Фото: Гранд Сервис Экспресс
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Заключение о соответствии подтверждает - объект построен согласно проектной документации. Таким образом, возведение железнодорожной части Крымского моста официально завершено. На последнем этапе смонтирована подсветка моста. Его белоснежные арки подсвечены в цвета российского триколора.

С февраля 2016 года Ростехнадзор вел строительный надзор над сооружением железнодорожной части транспортного перехода. В специально созданную рабочую группу, которую возглавлял глава ведомства Алексей Алешин, входили работники центрального аппарата Ростехнадзора, Северо-Кавказского управления ведомства и Межрегионального управления Ростехнадзора по РК и городу Севастополю.

Всего несколько дней остается до начала долгожданного события - движения поездов по железнодорожной части Крымского моста. 25 декабря Керченский пролив пересечет первый пассажирский состав дальнего следования Санкт-Петербург - Севастополь.

Фото: iStock
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По последним данным КЖД, на поезда в Крым и обратно уже раскупили почти 51 тысячи билетов, в том числе на полуострове - более 10 тысяч проездных документов. В оставшиеся до прихода первых поездов дни железнодорожники наводят марафет на вокзалах полуострова.

Как рассказал "РГ" заместитель начальника дирекции по обслуживанию пассажиров "Крымской железной дороги" Михаил Куликов, на платформах вокзала Симферополя заменены навесы из поликарбоната, смонтировано новое освещение, а сейчас рабочие клеят тактильную плитку, помогающую ориентироваться людям с ограниченными возможностями.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Экономика Транспорт Железные дороги Филиалы РГ Крым Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Правительство Ростехнадзор ЮФО Республика Крым ЮФО Краснодарский край Строительство моста через Керченский пролив

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