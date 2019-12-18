В ФРГ санкции в отношении "Северного потока-2" назвали нарушением табу

Объявленные США санкции против европейских проектов газопроводов с Россией является нарушением табу, так как ограничительные меры вводятся против ближайших союзников, заявил председатель правления Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес.

По его словам, таким образом, американцы игнорируют разрешения ЕС на реализацию проекта, консенсус всех стран-членов и международное право. При этом речь идет о гораздо большем, нежели единичном экономическом проекте. Решение США представляет собой "принципиальную атаку" на суверенитет и самоуважение ЕС. "Если мы не обозначим четкий стоп-сигнал, мы грозим превратиться на постоянной основе в игрушку неевропейских держав", - полагает Хермес.

Эксперт полагает, что газопроводы "Северный поток-2" и "Турецкий поток" могут обеспечить потребителей дешевым природным газом, по меньшей мере, в десяти европейских странах после полной реализации проектов, и тем самым обеспечить конкурентоспособность экономики Европы.

Президент Дональд Трамп еще имеет возможность приостановить решение Конгресса о санкциях, мотивируя это защитой национальных интересов США, полагает Хермес. Именно это он и должен сделать, потому что вбивание клина в трансатлантическое партнерство не может быть в национальных интересах Америки.

Со своей стороны, Евросоюз должен быстро разработать инструменты, которые предотвратят или компенсируют вмешательство в европейские суверенные права извне. Дебаты по этому вопросу должно настойчиво продвигать в Брюсселе правительство Германии, заключил председатель правления Восточного комитета немецкой экономики.