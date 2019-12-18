Охрана труда в Беларуси и России: что нового?

Минтруд России завершил подготовку законопроекта, которым вводится новая редакция 10-го раздела Трудового кодекса "Охрана труда". В частности, документ предусматривает комплексную оценку рисков здоровья работников и рисков их травмирования, не разделяя эти два понятия и делая комплексные определения и комплексные меры в законопроекте.

Риски для здоровья работников должны быть сведены к минимуму. Сергей Михеев/ РГ

Об этом сообщил директор департамента условий и охраны труда Минтруда России Валерий Корж на совместном заседании коллегий министерств труда и социальной защиты России и Беларуси, которое прошло в Москве.

"Закладываемый нами подход основан на положении международных стандартов OHSAS, ISO и рекомендациях Международной организации труда по управлению рисками на предприятиях", - сказал Валерий Корж.

В частности, в Трудовом кодексе планируется закрепить обязанность работодателя проводить систематическую работу по выявлению опасностей и снижению рисков, раскрыть норму об информировании работников о существующих рисках опасностей и принимаемых работодателями мерах по обеспечению безопасного труда.

Кроме того, законопроект вводит выявление и учет микротравм, полученных работниками в процессе трудовой деятельности, и анализ их причин.

Работодатели обязаны делать все, чтобы работа их подчиненных была безопасной

"Еще одна новелла, которую мы вводим в российское законодательство, - обязательная координация и взаимодействие, совместное планирование работ по безопасности нескольких работодателей, которые работают на одной производственной площадке, на одном объекте. В европейском законодательстве это достаточно давно существует, мы готовы к введению этой нормы сейчас", - отметил Корж. И продолжил: радикальная, но действенная профилактическая мера - введение запрета на работу в условиях труда, которым по результатам специальной оценки условий труда установлен четвертый класс опасности (опасные условия труда).

"С 2021 года предполагаем предусмотреть запрет на работу в опасных условиях труда, приостановку работ на таких рабочих местах, принятие мер по снижению уровня вредности и возобновление работ. Конечно, будут некие ограничения, связанные с ликвидацией чрезвычайных ситуаций, но в целом мы полагаем, что работодатели, профсоюзы и государство готовы пойти на такие достаточно радикальные меры", - констатировал Корж.

По словам главы Минтруда России Максима Топилина, Россия и Беларусь имеют потенциал для еще большего сближения подходов к решению социальных проблем, и сотрудничество между странами в социально-трудовой сфере имеет устойчивый характер и находится на высоком уровне.

"Между нашими министерствами налажен тесный контакт, мы осуществляем планомерную работу по проведению согласованной политики в области социально-трудовых отношений, включая вопросы занятости, оплаты и охраны труда, социального обеспечения и страхования", - сказал он.