В России появился новый кроссовер ценой до 1,5 млн рублей

Российское представительство Changan вывело на российский рынок свой четвертый по счету кроссовер.

Модель CS55 заняла в линейке место между флагманским CS75 и новым CS35 Plus, который за внешнее сходство успели прозвать "китайским Tiguan". Теперь с этим "немцем" сравнивают и CS55, хотя параллелей между автомобилями гораздо меньше. Разве что в габаритах.

Длина Changan - 4 500 мм, на 14 мм больше, чем у кроссовера от VW. Колесная база и вовсе различается на 2 мм (2 675 и 2 677 мм соответственно). Зато отличия принципиальные: у "китайца" предусмотрены только передний привод и единственный мотор. Это 143-сильный наддувный 1.5, который сочетается с 6-ступенчатой "механикой" или 6-диапазонным "автоматом" Aisin.

Различается, конечно, и цена. CS55 стартует на рынке за 1 269 900 рублей, не считая предложений по маркетинговым акциям. За эти деньги можно получить машину с "механикой", пакетом систем безопасности и помощи водителю, кондиционером, тачскрином мультимедиа, мультирулем, светодиодными ДХО и 17-дюймовыми колесными дисками.

Чуть дороже - за 1 309 900 - версия с камерой заднего вида с динамической разметкой, салоном, отделанным искусственной кожей, подогревом передних сидений и солидным пакетом шумоизоляции. Благодаря ему, как утверждают в компании, CS55 окажется одним из самых "тихих" кроссоверов на рынке.

Фото: Пресс-служба Changan.

Комплектации с "автоматом" стартуют с 1 399 900 рублей. В Comfort не будет камеры заднего вида, но добавится регулировка руля по вылету и бесключевой доступ.

А вот за 1 469 900 рублей китайцы предложили камеры не только заднего вида, но и бокового обзора, люк в крыше, круиз-контроль, климат-контроль с 2 зонами и ионизатором, а также колесные диски большего размера.

Напомним, Changan планирует продолжить кардинальное обновление модельного ряда. Следующей новинкой станет обновленный CS75, а затем компания последовательно привезет в Россию седан Alsvin, 7-местный кроссовер CS95 и недорогой пикап. Этот год Changan завершит на четвертом месте по продажам среди китайских брендов (после Haval, Geely и Chery), а в 2020-м намерен войти в тройку.