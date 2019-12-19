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19.12.2019 09:27
Рубрика: Экономика

Агрегаторы оценили законопроект о такси

Текст: Юлия Кривошапко
Неоправданное ограничение числа разрешений такси или завышенные требования для водителей, которые хотят работать в такси, могут спровоцировать уход в серую зону, где нет ни контроля качества, ни страхования, ни адекватных мер безопасности. Об этом говорится в совместном заявлении агрегаторов такси "Везет", Gett, "Ситимобил" и "Яндекс.Такси". Однако агрегаторы согласны, что действующее законодательство в сфере такси не решает проблем, которые существуют на рынке, а модернизация регулирования уже давно назрела.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Группа депутатов и сенаторов в среду внесла в Госдуму законопроект о совершенствовании регулирования рынка такси, который определяет ответственность онлайн-сервисов и обязывает иностранных таксистов подтверждать в России водительскую квалификацию.

Фото: Сергей Николаев/РГ
Можно ли повысить безопасность услуг такси без роста цен

Полагаем, что инициатива авторов законопроекта может стать ответом на вызовы, с которыми сталкивается отрасль такси, говорится в совместном заявлении агрегаторов. В частности, проект затрагивает важные вопросы - электронные реестры и путевые листы, дистанционные технические и медицинские осмотры, а также возможность для самозанятых водителей получать разрешения на перевозки в такси.

Впервые в положениях законопроекта поднимается вопрос солидарной ответственности в случае ДТП, что должно повысить безопасность в такси. Сегодня многие онлайн-сервисы уже добровольно страхуют здоровье и жизнь всех пассажиров. Однако информационные онлайн-сервисы не являются перевозчиками, говорится в заявлении. "Важно отметить, что специфика нашей деятельности позволяет повысить уровень безопасности поездок наших партнеров с помощью цифровых технологий. Учитывая данный факт, мы полагаем, что зоны ответственности разных участников рынка должны быть определены максимально четко", - указывают авторы заявления.

По их мнению, законопроект в целом учитывает особенности российского рынка такси, а также некоторые предложения IT-компаний. "Мы, со своей стороны, готовы к обсуждению положений проекта с наших экспертных позиций. Новое регулирование должно основываться на балансе интересов всех участников рынка: пассажиров, водителей, парков и служб заказа такси", - говорится в заявлении.

По прогнозам специалистов аналитического центра при правительстве рынок такси в этом году продолжит рост и достигнет 709 миллиардов рублей. Агрегаторы занимают около 60 процентов легального рынка такси. Если учитывать серый сегмент их доля составляет 53 процента.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Правила работы такси

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