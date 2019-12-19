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19.12.2019 15:03
Рубрика: Легковые авто

Автомобили Kia получили новый логотип

Текст: Валерий Карташов
Фото: www.thekoreancarblog.com Фото: www.thekoreancarblog.com
Фото: www.thekoreancarblog.com

На прошлой неделе мы сообщали о том, что Kia зарегистрировала новый товарный знак. Тогда было опубликовано патентное изображение логотипа. Теперь шильдик не является секретом. Фотографии появились на корейских ресурсах.

Новая эмблема наклеена на капоте, крышке багажника и рулевом колесе одной из серийной модели корейской марки. Но стоит отметить, что это не заводская переделка. Видимо, кто-то из владельцев решил самостоятельно проверить на практике значок в новой стилистике.

Фото: Пресс-служба Kia.
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Напомним, аналогичный логотип использовался на концепте Kia Imagine, премьера которого состоялась весной нынешнего года на Женевском автосалоне.

Новый значок представляет собой вписанную в прямоугольник надпись "Kia". Графика эмблемы выполнена так, что её пределы обозначены широкими вертикальными "колоннами" - стилизованными элементами букв "K" и "A", и делящей пространство между ними пополам третьей "колонны" - буквы "i". Товарный знак символизирует стремление марки к актуальности и современности.

Пока в компании официально не заявляли о внедрении "свежего" шильдика. Вероятнее всего, его будут устанавливать по мере обновления модельного ряда.

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#Kia