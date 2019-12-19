Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
19.12.2019 12:08
Рубрика: Легковые авто

Chery рассказала о новинках для России в 2020 году

Текст: Андрей Полухин
Рестайлинговый Chery Tiggo 8. Фото: Андрей Полухин / РГ Рестайлинговый Chery Tiggo 8. Фото: Андрей Полухин / РГ
Рестайлинговый Chery Tiggo 8. Фото: Андрей Полухин / РГ

Китайский бренд Chery в 2020 году привезет в Россию абсолютно новый кроссовер семейства Tiggo и начнет продажи автомобилей премиального суббренда. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе российского представительства.

Фото: Пресс-служба Changan.
В России появился новый кроссовер ценой до 1,5 млн рублей

Старт продаж флагманского кроссовера Chery Tiggo 8 запланирован на второй квартал 2020-го. Насколько известно "РГ", речь идет об актуальной версии кроссовера, который обновился в начале текущего года. Автомобиль нарисован в свежем корпоративном стиле, похож на Tiggo 4, но значительно крупнее (длина 4 700 мм). Интересно, что в китайских каталогах обновленные "восьмерки" указаны только с 5-местным салоном, хотя дорестайлинговым полагалось как 5, так и 7 мест. Машины оснащаются турбированными моторами 1.5 и 1.6 с отдачей 156 и 197 л.с. соответственно. Первый работает с 6-ступенчатой "механикой" и "роботом" DSG-6, второй - с 7-диапазонным "роботом" с двумя сцеплениями. Привод - исключительно передний. В Китае Tiggo 8 продается по цене от 88,8 до 155,9 тысячи юаней. В пересчете на рубли - от 800 тысяч до 1,4 млн рублей.

Фото: Юрий Зубко/ РГ
Lifan возобновит продажи флагманского кроссовера

Об Exeed TXL "РГ" уже писала. Этот кроссовер построен на той же платформе и оснащается тем же мотором 1.6 в паре с "роботом". При этом он длиннее - 4 775 мм, о чем и говорит буква L в названии. Уже в "базе" у автомобиля будут доступны двухзонный климат-контроль, полный "зимний" пакет, 6 подушек безопасности, бесключевой доступ и запуск кнопкой, кожаный салон, передние противотуманки, задний парктроник и мультимедиа с экраном в 10,1 дюйма. Понятно, что этот автомобиль значительно дороже "восьмерки" - от 147,9 до 175,9 тысячи юаней, то есть от 1,3 до 1.6 млн рублей.

В настоящее время в линейке Chery числятся пять кроссоверов семейства Tiggo - под индексами 2, 3, 4, 5 и 7. По совокупным продажам в 2019 году компания занимает третье место среди китайских производителей в России, уступая Haval и Geely.

Exeed TXL. Фото: Пресс-служба Chery
#Chery