Chery рассказала о новинках для России в 2020 году

Китайский бренд Chery в 2020 году привезет в Россию абсолютно новый кроссовер семейства Tiggo и начнет продажи автомобилей премиального суббренда. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе российского представительства.

Старт продаж флагманского кроссовера Chery Tiggo 8 запланирован на второй квартал 2020-го. Насколько известно "РГ", речь идет об актуальной версии кроссовера, который обновился в начале текущего года. Автомобиль нарисован в свежем корпоративном стиле, похож на Tiggo 4, но значительно крупнее (длина 4 700 мм). Интересно, что в китайских каталогах обновленные "восьмерки" указаны только с 5-местным салоном, хотя дорестайлинговым полагалось как 5, так и 7 мест. Машины оснащаются турбированными моторами 1.5 и 1.6 с отдачей 156 и 197 л.с. соответственно. Первый работает с 6-ступенчатой "механикой" и "роботом" DSG-6, второй - с 7-диапазонным "роботом" с двумя сцеплениями. Привод - исключительно передний. В Китае Tiggo 8 продается по цене от 88,8 до 155,9 тысячи юаней. В пересчете на рубли - от 800 тысяч до 1,4 млн рублей.

Об Exeed TXL "РГ" уже писала. Этот кроссовер построен на той же платформе и оснащается тем же мотором 1.6 в паре с "роботом". При этом он длиннее - 4 775 мм, о чем и говорит буква L в названии. Уже в "базе" у автомобиля будут доступны двухзонный климат-контроль, полный "зимний" пакет, 6 подушек безопасности, бесключевой доступ и запуск кнопкой, кожаный салон, передние противотуманки, задний парктроник и мультимедиа с экраном в 10,1 дюйма. Понятно, что этот автомобиль значительно дороже "восьмерки" - от 147,9 до 175,9 тысячи юаней, то есть от 1,3 до 1.6 млн рублей.

В настоящее время в линейке Chery числятся пять кроссоверов семейства Tiggo - под индексами 2, 3, 4, 5 и 7. По совокупным продажам в 2019 году компания занимает третье место среди китайских производителей в России, уступая Haval и Geely.