Елизавета II выступит с тронной речью на новой сессии парламента

Королева Великобритании Елизавета II выступит в четверг с тронной речью на открытии новой сессии британского парламента, состав которого обновился после досрочных выборов, завершившихся победой Консервативной партии.

Речь подготовлена кабинетом министров, а ее главными темами станут приоритеты правительства на предстоящий год, пишет ТАСС. После выступления королевы депутаты Палаты общин приступят к дебатам по вопросам, касающимся содержания тронной речи, а уже 20 декабря - на рассмотрение народных избранников будет представлен правительственный законопроект об осуществлении Brexit.

Отметим, что нынешняя тронная речь будет произнесена всего через два месяца после предыдущей. Поэтому большинство пышных церемоний, сопровождающих появление королевы в парламенте, было решено опустить. Так, Елизавета II прибудет в машине, а не в карете и без сопровождения конных гвардейцев. Участники церемонии не будут облачаться в парадные костюмы, а сама Елизавета II будет одета в простое платье вместо королевской мантии. Она также не будет надевать корону Британской империи.

Накануне стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон запретил британским министрам посещать Давос для участия во Всемирном экономическом форуме, который пройдет 21-24 января. По его словам, важнее сосредоточить внимание на осуществлении Brexit к 31 января, а также на Национальной системе здравоохранения.