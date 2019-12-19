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19.12.2019 00:00
Рубрика: Спорт

Молодежь подвела

"Ливерпуль" вторым составом проиграл в Кубке лиги
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 286(8044)
Английский "Ливерпуль" угодил в курьезную ситуацию. За два дня один из ведущих клубов мира провел сразу два матча - в Кубке лиги против "Астон Виллы" и полуфинале клубного чемпионата мира в Катаре с мексиканским "Монтерреем".

Из-за такого расписания тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп в какой-то момент даже хотел отказаться от участия в Кубке лиги. Но в итоге он просто выставил против "Астон Виллы" второй состав, а основа отправилась в Катар.

Фото: AP Photo/Joan Monfort
"Барселона" и "Реал" сыграли вничью со счетом 0:0

В результате "Ливерпуль" проиграл "Вилле" 0:5 и лишился шансов на завоевание титула. Впрочем, вряд ли этот турнир был в списке приоритетов у Клоппа.

На следующий день, в среду, основной состав "Ливерпуля" со счетом 2:1 победил "Монтеррей" и вышел в финал клубного чемпионата мира, где сыграет с бразильским "Фламенго", одолевшим "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии - 3:1.

Спорт Футбол Европейские чемпионаты Спортивные организации Футбольные клубы "Ливерпуль"

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