Английский "Ливерпуль" угодил в курьезную ситуацию. За два дня один из ведущих клубов мира провел сразу два матча - в Кубке лиги против "Астон Виллы" и полуфинале клубного чемпионата мира в Катаре с мексиканским "Монтерреем".

Из-за такого расписания тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп в какой-то момент даже хотел отказаться от участия в Кубке лиги. Но в итоге он просто выставил против "Астон Виллы" второй состав, а основа отправилась в Катар.

В результате "Ливерпуль" проиграл "Вилле" 0:5 и лишился шансов на завоевание титула. Впрочем, вряд ли этот турнир был в списке приоритетов у Клоппа.

На следующий день, в среду, основной состав "Ливерпуля" со счетом 2:1 победил "Монтеррей" и вышел в финал клубного чемпионата мира, где сыграет с бразильским "Фламенго", одолевшим "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии - 3:1.