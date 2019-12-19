Лукашенко утвердил новый план обороны Беларуси

Прежде всего, пояснил госсекретарь Совета безопасности Станислав Зась по итогам заседания, в подписанном верховным главнокомандующем документе акцент сделан на стратегическое сдерживание противника и предотвращение развязывания агрессии. В новом оборонном плане, по его словам, "уделено больше внимания и вопросам дестабилизации ситуации в стране - это тоже вопросы обороны. Это реальность нашей современности, с которой столкнулись по всему миру: все начинается с дестабилизации ситуации в стране, провоцирования внутреннего вооруженного конфликта".

Во время обсуждения, уточнил госсекретарь СБ, немало внимания было уделено обеспечению потребностей обороны государства. Планируется, в частности, что за десять лет расходы на оборону вырастут до 1,5% от ВВП.

Что касается Концепции строительства и развития Вооруженных Сил до 2030 года, то, по словам Зася, в ней определены состав и структура армии, ее задачи в мирное и военное время. В документе, подчеркнул он, сделан упор на качественное развитие ВС за счет улучшения их боевой подготовки, перевооружения и модернизации технической составляющей.

Говоря об особенностях очередного плана обороны, министр обороны Андрей Равков дал понять, что этот документ "очень приземленный", основанный на точных расчетах. В него заложены "все действия военных структур, министерств и ведомств, относящихся к госорганам, которые обязаны уже в мирное время проводить ряд мероприятий, чтобы снизить вероятность возникновения конфликтов или свести ее к нулю", - пояснил он.

Кроме того, добавил Равков, уточнена и система управления государством на военное время, которая "проверена на нескольких учениях". Министр выразил уверенность в том, что она "позволит четко, целенаправленно, результативно руководить всеми силами и средствами при защите государства".

Прокомментировал министр и предстоящие финансовые расходы, предусмотренные новым документом. Деньги, отметил он, в первую очередь будут выделяться на "развитие беспилотной авиации, радиоэлектронную и радиолокационную разведку". Кроме того, планируется модернизация и закупка ударной авиации. Продолжится модернизация артиллерии ракетных войск и имеющихся систем ствольной, реактивной артиллерии.

Среди первоочередных мер, сообщил глава военного ведомства, выделен проблемный вопрос, который "касается закупки боеприпасов, в первую очередь зенитных управляемых ракет и противотанковых управляемых ракет, других высокоточных боеприпасов, средства применения которых у нас имеются". Планируется, резюмировал министр, что в войсках со временем избавятся от материальных средств и техники, которые морально и физически устарели.