Путин не согласен, что экономика России живет на советской основе

В советский период был сделано много такого, чем можно гордиться, отметил глава государства. "Много достижений и мы должны быть благодарны нашим предкам, которые за советский период создали такую огромную и мощную державу", - сказал он.

"А что касается сегодняшнего дня, то, во-первых, 75 процентов производственных мощностей в перерабатывающей промышленности созданы с 2000 года, средний возраст машин и оборудования в перерабатывающей промышленности - 12 лет", - привел примеры Владимир Путин.

Кроме того, построено три новых аэропорта и 45 взлетно-посадочных полос, вдвое выросло количество федеральных трасс в нормативном состоянии.

Ярким примером экономического развития современной России президент назвал сельское хозяйство. Он напомнил, что СССР всегда был покупателем зерновых, а сейчас РФ занимает первое место в мире по их экспорту. Сельхозпроизводство, по словам Путина, выросло на 46 процентов, в разы увеличился экспорт. "На 24 маллиарда долларов сельхозпродукции продано. И это не только пшеница", - отметил он.

Все порты СССР переваливали в год 600 миллионов тонн грузов, продолжил глава государства. "В России знаете сколько сейчас? Миллиард сто четыре миллиона. Это все создано за последние десятилетия", - заявил он.

Открыто почти 600 новых месторождений, включая 57, которые запланировали открыть в этом году.

Запущено восемь энергоблоков атомных электростанций, это половина от всего советского периода. Созданы новые отрасли в энергетике, например - производство сжиженного газа. Существенный рывок вперед произошел в гидроэнергетике. "У нас, получается, самая зеленая энергетика - это к вопросу об изменениях в экологии", - отметил Владимир Путин.

"Те, кто считают, что мы исключительно живем на старых, доставшихся нам от прежних поколений ресурсах и мощностях, глубоко ошибаются, заблуждаются", - заключил глава государства.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию большой пресс-конференции.