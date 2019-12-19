Путин отказался дать характеристику Зеленскому

Владимир Путин заявил, что всегда уклоняется от вопросов по поводу характеристик его коллегам - президентам других стран.

"Давайте будем давать характеристики историческим личностям", - заметил российский президент в ответ на просьбу журналиста Первого канала дать характеристику президенту Украины Владимиру Зеленскому. "Если вы обратили внимание, я даже ушедшим со своих постов бывшим лидерам некоторых стран никогда характеристики не даю", - подчеркнул глава государства.

При этом Путин отметил, когда люди попадают на такие места, это означает, что они все-таки прошли какой-то отбор. "Эти люди незаурядные как минимум", - заметил президент РФ.

Отвечая на вопрос об итогах саммита в "нормандском формате", который недавно прошел в Париже, Путин также сообщил, что его насторожило заявление Зеленского о возможности пересмотра Минских соглашений. "Если начнется пересмотр Минских соглашений , вся ситуация может вообще зайти в тупик полный", - сказал Путин.

Сегодня Владимир Путин в 15-ый раз проводит традиционную ежегодную большую пресс-конференцию.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию большой пресс-конференции.