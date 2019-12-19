Путин призвал журналистов не устраивать "восточный базар"

Владимир Путин сегодня проводит ежегодную пресс-конференцию. Уже в самом начале мероприятия некоторые журналисты начали выкрикивать вопросы. В ответ пресс-секретарь президента Дмитрий Песков попросил соблюдать порядок. Владимир Путин все же дал возможность задать вопрос о мусорной реформе журналисту из Санкт-Петербурга. Но президент подчеркнул, что делает исключение.

"Сделаем как исключение ваш вопрос, ладно? Но, пожалуйста, больше так не делайте, иначе у нас начнется такой восточный базар и никакого диалога не выйдет", - сказал он.

Это пятнадцатая большая пресс-конференция Владимира Путина, в этом году в ней принимают участие почти две тысячи человек.

"РГ" проводит онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина