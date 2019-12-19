Видеотрансляция: Пресс-конференция Владимира Путина

Новости

В Краснодаре ждут вторую девочку из США с "маской Бэтмена" 12:56
Зеленский назначил Владимира Ельченко послом в США 12:42
Омичка, ставившая сына коленями на гречку, хочет воспитывать его сама 12:40
Открыт прямой маршрут из Ростова до Розы Хутор 12:39
В Жуковском сел самолет с одним отказавшим двигателем 12:36
Узбекистан стал страной года по версии The Economist 12:32
Зураб Церетели провел мастер-класс для детей военнослужащих Росгвардии 12:31
На Дону водитель расстрелял инспектора ГИБДД из новогоднего салюта 12:27
Обвиняемого во взятке экс-главу Удмуртии экстренно госпитализировали 12:24
Володин встретился с членами палаты лордов Великобритании 12:23
Московский зоопарк 31 декабря изменит режим работы 12:22
Сильный ветер повалил остановки в Твери и обесточил еще два города 12:22
Лукашенко обсудил с Совбезом новый план обороны Беларуси 12:18
В Пскове преподаватель вуза убил женщину и закопал ее в лесу 12:13
Ямалец насмерть забил брата молотком из-за детских обид 12:13
На Ставрополье из-за пожара на рынке эвакуировали 80 человек 12:12
Более 900 мероприятий прошло в Приангарье в Год театра 12:08
Chery рассказала о новинках для России в 2020 году 12:08
Онлайн-трансляция пресс-конференции Владимира Путина 12:07
Сбербанк приобрел 36% в совладельце Mail.ru Group 12:05
Медведев утвердил объемы размещения государственных ценных бумаг 12:03
В Уфе полицейского осудили за пытки 17-летней девушки 11:55
Житель Ростова проведет 18 лет в тюрьме за онлайн-продажу наркотиков 11:53
В Ростовской области восемь человек отравились роллами 11:47
Видео: Джон Уик дерется световым мечом из "Звездных войн" 11:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Три российских фильма попали в шорт-листы "Оскара"
Три российских фильма попали в шорт-листы "Оскара"
Какие новые профессии появятся в будущем
Какие новые профессии появятся в будущем
Для оценки качества ремонта дорог запустили мобильное приложение
Для оценки качества ремонта дорог запустили мобильное приложение
19.12.2019 12:00
Рубрика: Власть

Видеотрансляция: Пресс-конференция Владимира Путина

В Москве, в Центре международной торговли, президент Владимир Путин проводит большую пресс-конференцию. Для Путина это уже 15-е общение с прессой.

На мероприятие аккредитовано 1895 представителей российских и иностранных СМИ. В прошлом году было 1702 журналиста.

Такие пресс-конференции Путин обычно проводит в декабре, и всегда они длятся не один час. Рекорд был в 2008 году: 4 часа 40 минут. В прошлом году с журналистами глава государства беседовал 3 часа 45 минут.

Сайт "РГ" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции президента.

Власть Работа власти Президент Пресс-конференция Владимира Путина 2019 года РГ-Видео

Главное сегодня

Видеотрансляция: Пресс-конференция Владимира Путина
В Госдуме ответили на угрозы санкций против подрядчика "Северного потока-2"
Косачев: Процедура импичмента Трампа стала самоцелью для демократов
В ЕАО при эвакуации "заминированного" детсада погибла воспитательница
Украина назвала желающие присоединиться к "нормандскому формату" страны