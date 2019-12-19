Видеотрансляция: Пресс-конференция Владимира Путина

В Москве, в Центре международной торговли, президент Владимир Путин проводит большую пресс-конференцию. Для Путина это уже 15-е общение с прессой.
На мероприятие аккредитовано 1895 представителей российских и иностранных СМИ. В прошлом году было 1702 журналиста.
Такие пресс-конференции Путин обычно проводит в декабре, и всегда они длятся не один час. Рекорд был в 2008 году: 4 часа 40 минут. В прошлом году с журналистами глава государства беседовал 3 часа 45 минут.
Сайт "РГ" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции президента.