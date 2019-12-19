Путин рассказал, что он думает о Brexit

Президент РФ Владимир Путин, выступая 19 декабря на ежегодной пресс-конференции, ответил на вопрос касательно отношений России и Великобритании.

Вопрос прозвучал так: "Вмешиваетесь ли вы в политику Великобритании и что скажете о Brexit"?

Российский президент ответил: "Что касается Brexit, то Великобритания заинтересована в сотрудничестве. Об этом говорят ваши предприниматели, мы их поддерживаем".

Также Путин отметил, что у Москвы и Лондона много точек соприкосновения.

"Есть ли другие точки соприкосновения (помимо Brexit - "РГ")? Есть. Например, подключение к обсуждению многих тем. По поводу вмешательства или невмешательства: мы часто слышим оценки о том. что происходит в нашей стране: вы же высказываете свои оценки, мы оставляем за собой такое же право", - сказал он.

Кроме того, Путин отметил, что Бориса Джонсона, вновь избранного на пост премьер-министра Соединенного королевства, "можно поздравить - он тоньше чувствовал настроения в британском обществе".

"РГ" ведет онлайн-трансляцию большой пресс-конференции