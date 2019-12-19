В Ярославле умер пострадавший от взрыва газа

В больнице Ярославля скончался 18-летний парень, получивший сильные ожоги при взрыве газа на улице Панина.

- Несмотря на все усилия врачей, молодой человек скончался вчера от сильнейших ожогов (90 процентов) 1 и 2 степени, - сообщили РИА Новости в региональном департаменте здравоохранения.

Напомним, вечером 30 ноября в квартире третьего этажа панельной пятиэтажки на улице Панина произошел взрыв газовоздушной смеси. Пострадал 18-летний мужчина, повреждены квартиры подъезда, в котором произошел взрыв. Две - серьезно. Жители подъезда размещены у родственников и в гостинице.

Дом будет восстановлен, сообщили в мэрии Ярославля. В пострадавших квартирах установлены подпорки, заменены стеклопакеты в местах общего пользования.