Глава Чечни поблагодарил президента за слова об Ахмате Кадырове

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поблагодарил президента РФ Владимира Путина за "объективные и теплые слова" о своем отце - Ахмате Кадырове. Об этом политик написал на своей странице в VK.

"Я безгранично благодарен президенту России Владимиру Путину за объективные и теплые слова о моем дорогом отце - первом президенте Чеченской Республики Герое России Ахмате-хаджи Кадырове. Президент России постоянно и последовательно поддерживал деятельность Ахмата-хаджи Абдулхамидовича, направленную на проведение референдума, объявление амнистии, восстановление Чечни", - заявил глава ЧР.

Владимир Путин на большой пресс-конференции в Москве напомнил, что Ахмат Кадыров сам принял решение об укреплении отношений с федеральным центром. "Мы думали, что с исламскими странами будет лучше, но это не так, они подчиняют нас своей воле. Нам лучше с Россией", - процитировал Владимир Путин слова Кадырова-старшего. "Это был его выбор. Он погиб от рук террористов за Чечню, чеченский народ и Россию", - сказал президент.

Также он добавил, что до сих пор сожалеет о том, что отпустил Ахмата Кадырова на празднование Дня Победы в Грозном, где тот погиб в результате теракта.

Высказался президент и о действующем главе Чечни. Путин уверен, что Рамзан Кадыров заслужил звание Героя России и достоин других высоких наград.

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