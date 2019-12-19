Ремонт в петербургской больнице имени Боткина начнут в 2021 году

Ремонт в Санкт-Петербургской клинической инфекционной больнице имени Боткина планируется начать в 2021 году, сообщил журналистам губернатор города Александр Беглов, который после пресс-конференции президента РФ выехал в больницу на встречу с главным врачом Алексеем Яковлевым.

В ходе пресс-конференции прозвучала жалоба на бедственное состояние здания больницы, которая является одной из старейших в городе. Владимир Путин пообещал поговорить об этой ситуации с Александром Бегловым.

Сразу после конференции губернатор Петербурга выехал в медицинское учреждение, чтобы встретиться с персоналом клиники и обсудить ее положение, сообщает РИА Новости. В ходе встречи Александр Беглов сказал:

- Выделены деньги на проектирование капитального ремонта больницы и благоустройство. В 2021 году мы приступим к ремонту больницы, к реконструкции ряда корпусов. Пока деньги выделены только на проектирование.

По словам губернатора, стоимость ремонта обойдется примерно в 2,5 миллиарда рублей. На 2019-2020 годы выделены средства на проектирование и консервацию старых корпусов больницы, которые находятся под охраной комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. А в 2021 году власти намерены приступить к частичной реставрации исторического здания.

Стоит отметить, что в 2017 году на Пискаревском проспекте был введен в строй новый корпус клинической больницы имени Боткина, куда переехала часть отделений из исторического здания с Миргородской улицы. Беглов добавил также, что ранее был план построить новую больницу имени Боткина во Фрунзенском районе, но впоследствии, несмотря на уже начатый проект, от него отказались, поскольку стоимость строительства по смете составляла порядка 12 миллиардов рублей.

Напомним, что Клиническая инфекционная больница имени Боткина была основана в 1882 году, в 1891 года ей присвоили имя Сергея Петровича Боткина.